Nowa umowa z PPK. Jak to zrobić? Są dwa warianty

Jeśli zmieniasz pracę, to musisz ponownie zawrzeć umowę przystąpienia do PPK. Pracownik ma do wyboru dwie metody: w jednej tak naprawdę nic nie musi robić, w drugiej – samodzielnie składa wniosek o zawarcie umowy.

U nowego pracodawcy pracownik zostaje kolejny raz „zapisany do PPK”. Swoje dotychczasowe oszczędności w PPK uczestnik może (nie musi) przetransferować na nowy rachunek PPK za pośrednictwem nowego pracodawcy. Jeżeli nie skorzysta z takiego rozwiązania, będzie mógł to zrobić samodzielnie, tj. złożyć dyspozycję wypłaty transferowej bezpośrednio instytucji finansowej. Transfer za pośrednictwem pracodawcy Pracownik składa nowemu pracodawcy oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Ma na to 7 dni od dnia zawarcia dla niego umowy o prowadzenie PPK przez nowego pracodawcę. Oświadczenie złożone po terminie nie będzie skuteczne. Pracodawca, który otrzymał oświadczenie pracownika o zawartych dla niego umowach o prowadzenie PPK, składa – w jego imieniu – wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK na nowy rachunek PPK. Uczestnik PPK, który nie chce, aby pracodawca złożył ten wniosek, może się na to nie zgodzić. W takim przypadku powinien poinformować pracodawcę, w formie pisemnej, o braku zgody na transfer środków, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji od pracodawcy. W razie braku zgody uczestnika PPK na wypłatę transferową, środki zgromadzone na jego dotychczasowych rachunkach PPK pozostaną na nich do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. Jeżeli uczestnik PPK nie powiadomi pracodawcy o braku zgody na wypłatę transferową, pracodawca złoży w jego imieniu wniosek o tę wypłatę transferową, za pośrednictwem instytucji finansowej, z którą nowy pracodawca zawarł dla pracownika umowę o prowadzenie PPK. Samodzielny transfer oszczędności Transfer oszczędności pomiędzy rachunkami PPK uczestnika możliwy jest także bez pośrednictwa pracodawcy. Uczestnik może w każdej chwili zdecydować się na przeniesienie środków zgromadzonych na jego rachunku PPK na inny rachunek PPK. Uczestnik PPK nie może natomiast przekazać środków np. na swój rachunek w PPE, IKE czy IKZE. W sprawie transferu środków, uczestnik PPK powinien kontaktować się z instytucją finansową. Warunki, termin i sposób dokonania wypłaty transferowej określa m.in. umowa o prowadzenie PPK. Zasadą jest, że wypłata transferowa następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dyspozycji tej wypłaty. Pracownik może składać dyspozycje wypłaty transferowej tyle razy, ile razy zechce. To ważne:Decydując się na transfer środków zgromadzonych na rachunku PPK na inny rachunek PPK, uczestnik podejmuje decyzję o przeniesieniu wszystkich środków zgromadzonych na tym rachunku. Uczestnik nie może przetransferować tylko części oszczędności zgromadzonych na jego rachunku PPK. Dokonanie wypłaty transferowej środków zgromadzonych na rachunku PPK nie stanowi przeszkody do dalszego gromadzenia środków na tym rachunku. Rachunek PPK, z którego dokonano wpłaty transferowej, nadal jest prowadzony dla uczestnika PPK i mogą wpływać na niego nowe wpłaty. Jak sprawdzić stan oszczędności w PPK? W każdej chili pracownik, który uczestniczy w PPK, może sprawdzić stan swoich środków w programie. Poziom wpłat jest do wglądu na bieżąco w serwisie rachunek.mojeppk.pl. Warunkiem zalogowania się jest posiadanie profilu zaufanego. Po zalogowaniu w MojePPK użytkownik uzyskuje dostęp do zagregowanych danych o łącznych środkach zgromadzonych przez niego w PPK, a także do szczegółowych informacji o poszczególnych, utworzonych dla niego rachunkach PPK. W serwisie MojePPK użytkownik może sprawdzić: wartość środków zgromadzonych w PPK – na wszystkich rachunkach łącznie i na poszczególnych rachunkach PPK;

wysokość wpłat do PPK – w podziale na wpłaty uczestnika, wpłaty pracodawcy i państwa oraz z wyszczególnieniem wpłat podstawowych i dodatkowych;

listę wszystkich swoich rachunków PPK – m.in. z nazwą lub oznaczeniem pracodawcy oraz nazwą instytucji finansowej, która prowadzi dany rachunek;

w jakich funduszach zdefiniowanej daty oszczędza;

wartość dokonanych wypłat z PPK, a także zwrotów i wypłat w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych;

datę i wysokość ostatniej wpłaty pracodawcy na dany rachunek PPK – ta informacja pomoże zweryfikować, czy aktywnie oszczędzamy na danym rachunku PPK. Czytaj też:

