Brzoska po przeczytaniu wywiadu z prezesem Orlenu: „Nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać”

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara w wywiadzie dla PAP Biznes powiedział, że skala nieprawidłowości w płockim koncernie w ostatnich latach była „porażająca”. Jako przykłady wskazał przejęcie Ruchu przez Orlen za 1 mld zł oraz zainwestowanie 200 mln zł w Polska Press. Do tych słów odniósł się prezes InPostu Rafał Brzoska.

Rafał Brzoska komentuje słowa prezesa Orlenu

„Nie wiadomo czy śmiać się, czy płakać – właśnie się dowiaduję, że z renty monopolistycznej na paliwie, na którą się wszyscy jako obywatele składaliśmy, składamy i składać będziemy – wywalono w kosmos 1,2 mld zł, by karmić ego małej grupy ludzi, co to chcieli sobie "na boku" stworzyć konkurencję dla polskiego prywatnego championa InPost Group (btw. płacącego największe podatki do budżetu Państwa, większe, niż wszyscy konkurencji razem wzięci) oraz dla polskich prywatnych mediów, by tę propagandę <rzekomego sukcesu> uprawiać. Żałosne!!!” – napisał Brzoska na LinkedIn.

Prezes InPostu podzielił się także wątpliwością, czy to nie jest patologiczne, „by spółka Skarbu Państwa, zamiast skupiać się na naprawdę strategicznych celach dla kraju (np. bezpośrednie inwestycje w sieci przesyłowe, energia odnawialna, atom), będąc monopolistą inwestowała środki z monopolu w nie-corowe gałęzi biznesowe konkurując (często dumpingowo) z prywatnym biznesem”.

Prezes Orlenu o przyszłości „Orlen Paczki”

We wspomnianym wywiadzie Ireneusz Fąfara poinformował, że Orlen planuje restrukturyzację, a potem sprzedaż Polska Press.

– W naszej strukturze biznesu niektóre spółki się nie mieszczą, na przykład Polska Press. W związku z tym, że na inwestycji w nią i późniejszym zarządzaniu poprzedni zarząd Orlenu stracił dużo pieniędzy, my podjęliśmy decyzje, które pozwolą odzyskać przynajmniej część zmarnowanej kwoty – powiedział prezes Orlenu.

Koncern zastanawia się także, jak pokierować tą noga biznesu, która polega na automatach paczkowych. Prezes przyznał, że rozwijanie „Orlen Paczki” wymaga znaczących nakładów finansowych.

– Nie wykluczamy jednak, że Orlen będzie poszukiwał partnerów do rozwoju tego biznesu. Póki co nie zapadły jednak wiążące decyzje w tej sprawie – powiedział Fąfara. Dodał, że toczą się w tej sprawie rozmowy z kilkoma podmiotami, w tym z Pocztą Polską.

