I Spotkanie Branżowe PIGRiD

W pierwszej części spotkania przewidziano zwiedzanie nowoczesnej ocynkowni firmy PIONART. W listopadzie 2022 r. opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji Unii Europejskiej ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT – Best Available Technique) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do przetwórstwa metali żelaznych. Wymieniony akt prawny zobowiązuje wszystkie ocynkownie działające na terenie UE do wdrożenia wymagań konkluzji, a co za tym idzie, do przeprowadzenia znacznych inwestycji w nowoczesne technologie. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zwiedzić ocynkownię, która przed wydaniem decyzji wykonawczej spełniała już wszystkie nowe wymogi BAT.

Poważne dyskusje w gronie fachowców

W programie przewidziana jest również część seminaryjna, którą rozpocznie prelekcja Wiceprezesa Krajowego Instytutu Prawa Gospodarczego, Pawła Juskowiaka o temacie „Najczęstsze oszustwa gospodarcze w branży budowlanej”. Uczestnicy spotkania zapoznają się również z wystąpieniami przedstawicieli PIGRiD, którzy przedstawią działania Izby w różnych obszarach, w kontekście aktualnych wyzwań obu branż. Omówiona zostanie, między innymi, kwestia toczących się prac normalizacyjnych w branży rusztowań wraz z harmonogramem działań. Spotkanie będzie również okazją do podjęcia dyskusji na istotne dla branż tematy.

Podziemna integracja

Wydarzenie zakończy się zwiedzaniem kopalni Guido i podziemną kolacją w Komorze Kompresorów. Uczestnicy zjadą windą górniczą (tzw. szolą) na poziom 320, gdzie będą mogli przejść śladami górników, przejechać się podwieszaną kolejką górniczą oraz zobaczyć, jak pracują wielkie maszyny górnicze.

W spotkaniu mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele firm członkowskich, jak i niezrzeszonych. Będzie to również doskonała okazja dla firm, które rozważają członkostwo, do tego, żeby zapoznać się z obszarami i sposobem funkcjonowania Izby oraz porozmawiać z przedstawicielami Zarządu i firm członkowskich.

Więcej informacji oraz program wydarzenia: www.pigr.pl