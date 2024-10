Polacy o przywróceniu niedziel handlowych. Zaskakujący sondaż

Polacy zmienili zdanie ws. zakazu handlu w niedzielę – pisze „Rzeczpospolita", która prezentuje najnowszy sondaż w tej kwestii. Z badania SW Research i Grupy Offerista wynika, że powrotu handlu w niedzielę chce 52,6 proc. Polaków, z czego odpowiedzi „zdecydowanie tak" udzieliło 28,3 proc. badanych, a 24,3 proc. „raczej tak". Przeciwnego zdania jest prawie 39 proc. respondentów („zdecydowanie" powrotu niedzielnego handlu nie chce 20,5 proc. ankietowanych, a 18,4 proc. odpowiedziało „raczej nie"). Gazeta przypomina, że w badaniu przeprowadzonym na początku tego roku przeważali przeciwnicy przywrócenia niedziel handlowych.

– Sprawa zakazu handlu w niedziele, pomimo że ten temat funkcjonuje już w przestrzeni publicznej od ponad sześciu lat, wciąż rozgrzewa Polaków. I to wyraźnie widać po tej edycji badania. Do tego tuż przed wyborami parlamentarnymi obecna koalicja rządząca zapowiadała, że zlikwiduje ww. zakaz, co dodatkowo podniosło atmosferę w sprawie – komentuje cytowany przez dziennik Robert Biegaj, ekspert rynku z Grupy Offerista.

– Co jakiś czas w mediach pojawiają się informację, że coś tam dzieje się w tej kwestii, ale jak widać, nie bardzo idzie ku temu, aby nastąpiły widoczne zmiany. Mimo to można zauważyć, że w społeczeństwie wciąż tli się nadzieja – i to całkiem spora – że sprawa w końcu zostanie załatwiona. Do tego można dodać, że wynik wciąż robi wrażenie, bo to w końcu połowa dorosłego społeczeństwa chciałaby tego typu zmian – dodaje.

Zakaz handlu w niedzielę. Na razie na zmiany nie ma szans?

W Sejmie znajduje się projekt nowelizacji przepisów, który zakłada m.in. powrót do zasad, które obowiązywały w pierwszym okresie po wprowadzeniu obecnej ustawy, czyli funkcjonowania dwóch niedziel handlowych w miesiącu (miałaby to być pierwsza i trzecia niedziela miesiąca). Ponadto projekt przewiduje, że pracownikom pracującym w ostatnim dniu tygodnia przysługiwałoby podwójne wynagrodzenie, a pracodawca miałby obowiązek wyznaczyć pracownikowi dzień wolny 6 dni przed albo 6 dni po dniu pracy w niedzielę. Projekt utknął w sejmowych komisjach, ale jego pomysłodawca Ryszard Petru z Polski 2050 zapowiada przeprowadzenie konsultacji społecznych jeszcze w tym miesiącu.

Z przeprowadzonego pod koniec czerwca sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że za wprowadzeniem dwóch niedziel handlowych w miesiącu opowiada się 56 proc. ankietowanych. Takiego rozwiązania nie chce 30,1 proc. respondentów, zaś niemal 14 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania.

Ustawa ograniczająca handel w niedzielę funkcjonuje od marca 2018 roku. Od 2020 roku obowiązuje jedynie siedem niedziel handlowych w roku. Najbliższa przypadać będzie 15 grudnia.

