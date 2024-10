Problemy finansowe społecznościowego giganta. Milionowe straty

Sytuacja finansowa Wykopu w ostatnich latach znacząco się pogorszyła. Firma generuje przychody głównie z reklam, jednak rosnące koszty operacyjne znacznie obciążają jej bilans.

Wykop, w roku obrotowym od kwietnia 2023 r. do marca 2024 r., wypracował przychód w wysokości 3.66 mln zł. To spadek o 9 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy to firma miała przychód 4.02 mln zł. Jednocześnie koszty operacyjne wzrosły o 12.1 proc., osiągając poziom 5.29 mln zł.

Zmniejszyły się natomiast koszty pracownicze, które spadły z 1.26 mln zł do 1.24 mln zł. Z kolei nakłady na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze zmniejszyły się z 228.9 tys. do 209.2 tys. zł. Średnia liczba zatrudnionych w firmie spadła o jedną osobę, co oznacza, że w ostatnim roku Wykop zatrudniał dziewięciu pracowników.

Strata Wykopu zwiększyła się

I to aż dziesięciokrotnie. Osiągnęła poziom 1.2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosiła 123.3 tys. zł. W efekcie, kapitał własny firmy zmalał z 3.47 mln zł do 2.1 mln zł, co jest konsekwencją dwóch lat ujemnej rentowności.

Czytaj też:

Banki zyskują, reszta traci. Dramatyczny spadek zysków państwowych spółek

Wykop w czołówce popularności

Mimo problemów finansowych, Wykop wciąż cieszy się dużą popularnością. Według badań z sierpnia 2024 r., serwis odwiedziło 2.1 mln realnych użytkowników, co zapewnia mu dziesiąte miejsce wśród najpopularniejszych portali społecznościowych w Polsce. Na czołowych miejscach znajdują się takie platformy jak Facebook, TikTok i Instagram, co nie jest zaskoczeniem.

Czytaj też:

Abonenci walą do nich drzwiami i oknami. Zyskali tysiące klientów

Jednak sama popularność nie wystarcza, aby pokryć rosnące koszty operacyjne. Wykop zarabia wyłącznie na reklamach, co przy obecnych warunkach rynku reklamowego może nie być wystarczające, aby firma mogła wyjść z kryzysu. Jeśli firma nie znajdzie nowych źródeł przychodu, jej przyszłość nie rysuje się w kolorowych barwach.