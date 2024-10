Takich wieści z rynku pracy nie było od dawna. Wyraźny wzrost

We wrześniu wyraźnie przybyło ofert pracy w serwisach rekrutacyjnych. Z analizy agencji zatrudnienia Adecco Group, której szczegóły podaje "Rzeczpospolita" wynika, że w poprzednim miesiącu opublikowano prawie 291,6 tys. takich ofert. To aż o 11 proc. więcej niż we wrześniu zeszłego roku, gdy na polskim rynku pracy widoczne już było spowolnienie. W stosunku do sierpnia liczba ofert pracy wzrosła o 2 proc. Największy wzrost opublikowanych w sieci ofert pracy odnotowano w takich branżach jak IT, handel zagraniczny i inżynieria. W przypadku IT ofert było o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej. Jeśli chodzi natomiast o handel zagraniczny to odnotowano wzrost o niemal 17 proc.

Przybywa ofert pracy. Eksperci tonują nastroje

Zbliżone rezultaty przynosi analiza Grant Thornton. Firma doradcza prześledziła jak wygląda sytuacja pod kątem ofert pracy w 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce. Z danych udostępnionych „Rzeczpospolitej" wynika, że we wrześniu pojawiło się w tych serwisach 288,3 tys. ogłoszeń, aż o 12 proc. więcej niż przed rokiem. – Rekrutacje złapały rytm – komentuje cytowana przez gazetę Monika Łosiewicz, menedżer ds. potencjału ludzkiego w Grant Thornton.

Zdaniem przedstawicielki Grant Thornton wrześniowy wynik na największych portalach pracy wskazuje już na wyraźny i stabilny trend przyrostu liczby nowych procesów rekrutacyjnych. Może to oznaczać, że pracodawcy w Polsce z optymizmem patrzą w przyszłość. Szefowa marketingu i komunikacji w Adecco Group w Polsce Katarzyna Zimińska podkreśla jednak, że pomimo ożywienia w części branż firmy nadal dość zachowawczo podchodzą do zatrudniania nowych pracowników. Również prof. Drozdowicz-Bieć, ekonomistka ze Szkoły Głównej Handlowej, zaznacza, że na rynku pracy na razie trudno mówić o wyraźnym ożywieniu. Jego oznaką będzie dopiero dłuższy, co najmniej trzymiesięczny okres wzrostu liczby ofert pracy na portalach rekrutacyjnych, i to na szerokim rynku.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5 proc. Bez pracy pozostawało 771 tys. osób. Jak zauważa resort, to najlepszy wynik we wrześniu od początku pomiarów, czyli od 1990 roku.

