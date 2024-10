Prezes UOKiK pogroził amerykańskiemu koncernowi palcem. W innej sprawie nałożył 6 mln zł kary

Dell to amerykańskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Teksasie, które opracowuje, sprzedaje, naprawia i obsługuje komputery oraz powiązane produkty i usługi. Amerykański gigant technologiczny otworzył swoje pierwsze biuro handlowe w Polsce w 1992 roku. W 2007 roku Dell rozpoczął budowę fabryki w Łodzi, która zaopatruje klientów amerykańskiego przedsiębiorstwa z Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. W łódzkim zakładzie produkcyjnym powstają m.in. komputery stacjonarne, serwery, czy elementy infrastruktury IT.

Dell mógł naruszyć konkurencję

Teraz firma będzie się tłumaczyła prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego zdaniem zasady sprzedaży rozwiązań informatycznych, komputerów i innych produktów marki Dell mogły naruszać konkurencję.

Wątpliwości wzbudził system sprzedaży oparty na rejestracji transakcji przez autoryzowanych sprzedawców. Jeżeli jeden z nich zgłosił w wewnętrznym systemie rejestracji potencjalną transakcję z danym klientem instytucjonalnym lub biznesowym, wówczas – na mocy podejrzewanego porozumienia – Dell mógł uniemożliwiać pozostałym partnerom handlowym przedstawienie konkurencyjnych ofert cenowych temu samemu klientowi, nawet na jego wyraźną prośbę.

Taka praktyka mogła stanowić niedozwolony podział rynku poprzez przypisanie konkretnych sprzedawców do danej transakcji. W efekcie przedsiębiorstwa i instytucje mogły zostać pozbawione możliwości zakupu sprzętu marki Dell w atrakcyjniejszych warunkach cenowych czy technologicznych.

W wydanej decyzji Prezes UOKiK zobowiązał Dell do zmiany modelu sprzedaży.

– Rozumiemy charakterystykę systemu dystrybucji Dell, jednak sprzedaż zawsze musi odbywać się z poszanowaniem reguł konkurencji. W wydanej decyzji zobowiązałem spółkę do wyeliminowania praktyk, które polegały na przydzielaniu transakcji do konkretnych sprzedawców. Dzięki temu przedsiębiorstwa i instytucje kupujące lub zamawiające produkty Dell będą miały możliwość porównania wielu ofert i wyboru najkorzystniejszej z nich – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

6 mln zł kary dla Dell za unikanie odpowiedzi na pytania

W innej sprawie na pouczeniu i zobowiązaniu do zmiany praktyk się nie skończyło. Prezes UOKiK uznał, że spółka wprowadziła go w błąd odpowiadając na pytania dotyczące przedsiębiorców, którzy wystąpili do Dell o ofertę dla tego samego klienta. Pomimo skierowania aż trzech wezwań w tym zakresie, spółka trzykrotnie przedstawiła Prezesowi UOKiK nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje dotyczące przedsiębiorców, którym Dell nie przedstawił ofert cenowych oraz przyczyn nieprzedstawienia tych ofert.

Udzielenie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji Prezesowi UOKiK stanowi poważne utrudnienie dla skutecznego realizowania zadań z zakresu ochrony konkurencji. W efekcie nałożył on na koncern karę w wysokości 6 mln zł (równowartość 1,38 mln euro). Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w czasie wszczęcia postępowania maksymalna kara mogła wynieść równowartość 50 mln euro.

Wydane decyzje nie są prawomocne. Przysługuje od nich odwołanie do sądu.

Czytaj też:

Alko-tubki pod lupą UOKiK. Produkt wywołał falę krytykiCzytaj też:

UOKiK wydał decyzję ws. biznesu Palikota. Do zapłaty dwie wysokie kary