Action wycofuje popularny produkt. Apeluje o natychmiastowy zwrot

Sieć sklepów Action wydała w poniedziałek komunikat o wycofaniu jednego z produktów. Chodzi o plastikowy widelec z zestawu do karmienia lalek.

– Podczas przeprowadzania analizy bezpieczeństwa produktu (Zestaw do karmienia lalek) stwierdzono, że widelec będący częścią zestawu może ulegać złamaniu, uwalniając jednocześnie małe części, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia, jeśli zostaną połknięte przez małe dzieci – czytamy w komunikacie. – W związku z tym wydano publiczne wezwanie do wycofania produktu ze względów bezpieczeństwa – dodano.

Action apeluje o natychmiastowy zwrot

Action apeluje do klientów o natychmiastowy zwrot zestawu zabawek. – Jeśli posiadasz ten artykuł o numerze partii 23002041, 23002042 lub 2300204, natychmiast przestań go używać i zwróć do sklepu Action. Otrzymasz pełny zwrot pieniędzy, nawet jeśli nie masz już dowodu zakupu – napisała sieć.

W końcowej części komunikatu Action przeprasza klientów „za wszelkie niedogodności".

Szczegóły produktu:

Numer artykułu Action: 3202901

Kod EAN: 8714627015003

Numer artykułu Toi-Toys: 38387

Numer partii: 23002041, 23002042, 23002043.

Action to holenderska sieć dyskontów niespożywczych, założona w 1993 roku. W Polsce funkcjonuje od października 2017 roku, od tego czasu pojawiło się w naszum kraju ponad 300 placówek sieci (w Europie jest ich ponad 2500). Klienci znajdą tam m.in. materiały do majsterkowania, kosmetyki, zabawki, multimedia, dekoracje. Firma zatrudnia łącznie ponad 60 tys. osób.

W ostatnim czasie informowaliśmy o wycofaniu przez Auchan mąki pszennej Mąka Szymanowska typ 480. Bezpośrednim powodem decyzji były niewłaściwe wyniki mikrobiologiczne. Sieć zaapelowała do klientów, którzy kupili produkt, aby go wyrzucili bądź zwrócili.

