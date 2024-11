Bezrobocie w Polsce. Takiej sytuacji nie było od 34 lat

Według wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku br. 5 proc. Bezrobocie od lipca pozostaje zatem na tym samym poziomie (w czerwcu odnotowano 4,9 proc.).

Bezrobocie w Polsce. Najgorzej na Podkarpaciu

Z danych przekazanych przez ministerstwo wynika, że najniższe bezrobocie występuje w Wielkopolsce (3 proc.), najwyższe zaś w województwie podkarpackim (8,4 proc.). Resort wskazuje również, że tylko w 11 na 43 powiaty, w których ogłoszono stan klęski żywiołowej, stopa bezrobocia w poprzednim miesiącu była wyższa niż we wrześniu (wzrost wyniósł 0,1-0,3 pkt. proc.). W 21 powiatach odnotowano spadek, a w 11 sytuacja pozostała bez zmian.

Wstępne dane resortu pracy wskazują, że w końcu października br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 767,1 tys. bezrobotnych. To o 2,5 tys. osób mniej niż w końcu września br. i o 3,3 tys. mniej niż w końcu października 2023 roku. Ministerstwo podkreśla, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest najniższą, jaką zanotowano w październiku od początku pomiaru, czyli od 1990 roku.

Polska unijnym wiceliderem

Optymistyczne dane dotyczące bezrobocia nad Wisłą publikuje również Eurostat. Z przedstawionych pod koniec października danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej.

Według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła we wrześniu 2,9 proc., czyli tyle samo co miesiąc wcześniej i znacznie poniżej średniej unijnej, która wyniosła 5,9 proc. Wyprzedzają nas pod tym względem jedynie Czechy, gdzie odnotowano 2,8 proc. Po drugiej stronie jest Hiszpania, stopa bezrobocia wyniosła tam we wrześniu aż 11,2 proc.

