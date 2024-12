Znana sieć handlowa obchodzi swój jubileusz. Dużo atrakcji dla klientów

Sklep zlokalizowany jest w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 180. Nowoczesny obiekt, o powierzchni sprzedaży wynoszącej ponad 2700 m², został zaprojektowany z myślą o wygodzie klientów i wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań. To wyjątkowe wydarzenie umacnia pozycję sieci jako lidera innowacyjnych zakupów w Polsce.

Kaufland stawia na jakość i wygodę zakupów

Nowy sklep w Bielsku-Białej wyróżnia się licznymi udogodnieniami:

– system umożliwiający samodzielne skanowanie produktów, co skraca czas zakupów, Kasy samoobsługowe – nowoczesne stanowiska płatności dla wygody klientów,

– nowoczesne stanowiska płatności dla wygody klientów, Rozbudowany parking z ponad 220 miejscami – gwarancja łatwego dostępu do sklepu.

Asortyment obejmuje kilkanaście tysięcy produktów, w tym szeroką ofertę dedykowaną świadomemu odżywianiu – produkty wegańskie, bezglutenowe oraz z obniżoną zawartością cukru.

„To powód do ogromnej dumy”

– Osiągnięcie liczby 250 placówek na terenie Polski jest dla nas nie tylko powodem do ogromnej dumy, ale również stanowi istotny impuls do dalszego dynamicznego rozwoju. Wierzymy, że sukces ten jest efektem naszej konsekwencji w dążeniu do oferowania klientom produktów najwyższej jakości, wprowadzania nowoczesnych rozwiązań oraz zapewniania udogodnień, które wpływają na komfort ich codziennego życia. Z wielkim entuzjazmem patrzymy w przyszłość, wierząc, że realizowane przez nas inicjatywy przyczynią się do dalszego rozwoju zarówno naszej organizacji, jak i lokalnych społeczności, z którymi współpracujemy – powiedziała dyrektor Pionu Corporate Affairs w Kaufland Polska, Katarzyna Łosińska-Burdzy.

Atrakcje na otwarcie – zabawa dla całych rodzin

Z okazji otwarcia Kaufland przygotował liczne atrakcje, które potrwają do soboty, 7 grudnia. Klienci mogą liczyć na:

– Świętym Mikołajem oraz Bolkiem i Lolkiem, bohaterami ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, Bike blender – urządzenie do samodzielnego miksowania zdrowych soków,

, w którym można wygrać bony zakupowe i produkty marek własnych Kauflandu, takich jak: K-Favourites – wyroby delikatesowe,

K-Classic – artykuły spożywcze i chemia domowa,

K-Bio – żywność ekologiczna,

Liv & Bo – dekoracje do domu,

Bevola – kosmetyki.

