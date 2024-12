Już nie zrobisz tam zakupów. Sieć handlowa zamyka wszystkie sklepy

Placówka przy ulicy Wittiga zakończy działalność w grudniu, natomiast sklepy przy Jackowskiego i Olszewskiego będą otwarte do lutego. Decyzję o zamknięciu sieć tłumaczy niekorzystnymi warunkami ekonomicznymi.

Hewea. Dlaczego znika z rynku?

Właściciele sieci wskazują na gwałtownie rosnące koszty, które sprawiły, że prowadzenie sklepów stało się nieopłacalne. Na liście największych obciążeń znalazły się:

Wysokie czynsze – za lokal przy ulicy Jackowskiego o powierzchni 798 m², Spółdzielnia Mieszkaniowa Biskupin żąda aż 39 tys. zł miesięcznie (plus VAT, opłaty eksploatacyjne i podatek od nieruchomości). Mniejszy lokal przy pętli tramwajowej na Olszewskiego wyceniono na 26 tys. zł.

– za lokal przy ulicy Jackowskiego o powierzchni 798 m², Spółdzielnia Mieszkaniowa Biskupin żąda aż 39 tys. zł miesięcznie (plus VAT, opłaty eksploatacyjne i podatek od nieruchomości). Mniejszy lokal przy pętli tramwajowej na Olszewskiego wyceniono na 26 tys. zł. Rosnące ceny prądu – rachunki za energię elektryczną gwałtownie wzrosły w ciągu ostatnich miesięcy.

– rachunki za energię elektryczną gwałtownie wzrosły w ciągu ostatnich miesięcy. Wzrost kosztów zatrudnienia – rosnąca płaca minimalna i presja inflacyjna na wynagrodzenia dodatkowo obciążyły firmę.

Klienci walczą o Hewea. Petycja w obronie sklepów

Jak informuje tuwroclaw.com, lokalni mieszkańcy podjęli inicjatywę, by uratować swoje ulubione sklepy. Organizują zbiórkę podpisów pod petycją, w której apelują o obniżenie czynszów przez Spółdzielnię Mieszkaniową Biskupin. Według nich, niższe opłaty mogłyby uratować działalność Hewea i zapewnić dostęp do dużych osiedlowych marketów.

Co dalej z lokalami po sklepach Hewea?

Spółdzielnia Mieszkaniowa Biskupin ogłosiła już przetargi na wynajem lokali po marketach Hewea. Wysokie ceny wywoławcze mogą jednak skutecznie odstraszyć potencjalnych najemców. Najprawdopodobniej lokale zostają przejęte przez duże sieci handlowe, które są w stanie ponieść wysokie koszty prowadzenia działalności.

Hewea. Ponad 30 lat historii

Firma rozpoczęła działalność w 1990 r., otwierając pierwszy sklep przy ul. Jackowskiego 57 we Wrocławiu. Od początku istnienia Hewea kładła nacisk na oferowanie świeżych, lokalnych i zdrowych produktów.

„Osiedlowy sklep spożywczy Hewea to wyjątkowi ludzie. Mówi się o nich, że należą do rzadkości. To Ci, którzy kochają swoją pracę i wkładają w nią całe swoje serce. Dzięki nim Hewea to miejsce, w którym znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, czyli produkty wysokiej jakości – w korzystnej cenie. Abyś miał pewność, że to, co kupujesz, jest bezpieczne, sprawdzamy każdy produkt – zanim znajdzie się on w Twoim koszyku. Hewea to polska firma – wyłącznie z polskim kapitałem”. – można przeczytać na oficjalnej stronie firmy.