Rodzinny biznes z wielomilionowym zyskiem. Polska firma na fali

Historia Piekarni Putka rozpoczęła się ponad 100 lat temu w Okuniewie (woj. mazowieckie), gdzie Władysław Putka założył swoją pierwszą piekarnię. Po latach działalności rodzinny biznes przeniósł się do Rembertowa. Dwie piekarnicze rodziny, Putków i Lutoborskich, połączyły siły dzięki małżeństwu Jana Putki i Janiny Lutoborskiej. Ta współpraca stworzyła fundamenty dla obecnej Piekarni Cukierni Putka, która do dziś jest firmą rodzinną.

Putka. Imponujące wyniki finansowe

Rok 2023 był kolejnym rokiem sukcesów finansowych. Przychody ze sprzedaży osiągnęły 486,9 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 90 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk netto wyniósł imponujące 76 mln zł, co pokazuje, jak stabilny i rentowny jest ten biznes. Wskaźniki finansowe również robią wrażenie:

Rentowność działalności podstawowej: 18,5 proc.

Rentowność netto sprzedaży: 15,6 proc.

Rentowność majątku (ROA): 21,9 proc.

Rentowność kapitału własnego (ROE): 35 proc.

Wskaźnik zadłużenia: 37,5 proc.

Rozwój sieci sprzedaży Putka

Firma stale inwestuje w rozwój. W 2023 r. otwarto 18 nowych sklepów firmowych, co zwiększyło liczbę punktów sprzedaży do 229, w tym 176 piekarni firmowych i 53 patronackich. Asortyment obejmuje ponad 70 rodzajów chleba, bułek i bułeczek oraz 80 wyrobów cukierniczych. W planach na 2024 r. jest modernizacja sklepów oraz inwestycje w technologie, takie jak instalacje kogeneracyjne, które poprawią efektywność energetyczną.

Stabilność w obliczu globalnych problemów

Choć konflikt zbrojny na Ukrainie oraz pandemia COVID-19 wpłynęły na gospodarkę, Piekarnia Putka zachowała stabilność dzięki odpowiedzialnemu zarządzaniu i elastyczności operacyjnej. Zarząd podkreśla, że firma posiada wystarczającą płynność i nie przewiduje zagrożeń dla kontynuacji działalności.

„Spółka na bieżąco ocenia wpływ czynników związanych z wojną na działalność biznesu i dalszą kontynuację działalności. Ze względu na charakter swojej działalności produkcja i sprzedaż zostały utrzymane. Zarząd ocenia, że ze względu na prowadzoną działalność i wystarczającą płynność oraz wypłacalność firmy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności” – napisano w komunikacie zarządu.

