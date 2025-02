Praca tylko do 40. roku życia? Szykują się zmiany dla jednej z grup

Jak informowaliśmy pod koniec ubiegłego roku, grupa senatorów Koalicji Obywatelskiej złożyła do laski marszałkowskiej projekt ustawy zakładający wprowadzenie do systemu systemu emerytalnego nowej uprzywilejowanej grupy zawodowej. Chodzi o tancerzy baletowych. Projekt przewiduje m.in., że przedstawiciele tej grupy zawodowej będą mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę – kobiety w wieku 40 lat, a mężczyźni w wieku 45 lat, pod warunkiem przepracowania co najmniej 20 lat.

Tancerze zawodowi przejdą na wcześniejszą emeryturę?

Senackie Komisje Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Kultury i Środków Przekazu oraz Ustawodawcza skierowały projekt do drugiego czytania. Podczas posiedzenia komisji zgłoszono poprawki. Jedna z nich zakłada modyfikację nazwy świadczenia – zamiast „emerytura tancerza baletowego” wprowadzono określenie „emerytura tancerza zawodowego”. Ma to – jak podaje Radio Zet – lepiej odzwierciedlać szeroki zakres osób objętych ustawą, w tym absolwentów szkół baletowych, wydziałów teatrów tańca i innych instytucji kształcących tancerzy.

Inna z poprawek rozszerza definicję okresów zatrudnienia tancerza. Do stażu pracy zaliczone będą nie tylko lata przepracowane na umowie o pracę, ale także okresy zatrudnienia na podstawie umowy-zlecenia w instytucjach kultury. Ma to na celu uwzględnienie specyfiki zawodu tancerza, w którym często stosuje się elastyczne formy zatrudnienia.

Zaproponowano również, by wysokość emerytury tancerzy nie była niższa niż minimalna emerytura obowiązująca w systemie powszechnym (po tegorocznej waloryzacji będzie to 1878,91 zł brutto).

Przypomnijmy, że w tej chwili tancerze zatrudnieni w instytucjach artystycznych podlegają ogólnym zasadom emerytalnym. To oznacza, że kobiety mogą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Istnieje również możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę pomostową (w przypadku tancerzy baletowych wiek ten wynosi 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn). Nowa ustawa ma stworzyć osobną, uprzywilejowaną grupę zawodową, uwzględniającą wyjątkowo wysokie obciążenie fizyczne w tym zawodzie.

Ile osób skorzysta na zmianach?

Po drugim czytaniu projektu w Senacie, trafi on do Sejmu.

Warto podkreślić, że tancerze baletowi to stosunkowo niewielka grupa zawodowa (w ubiegłym roku było ich zaledwie 439), w związku z czym ewentualne obniżenie wieku emerytalnego nie będzie zbyt wielkim obciążeniem dla budżetu.

