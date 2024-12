Ta grupa będzie pracować krócej? Jest projekt senatorów

Grupa senatorów koalicji chce obniżyć wiek emerytalny tancerzom baletowym. Członkowie izby wyższej parlamentu złożyli do laski marszałkowskiej projekt ustawy, w którym proponują wprowadzenie do systemu emerytalnego nowej uprzywilejowanej grupy zawodowej, właśnie tancerzy baletowych. Projekt zakłada, że tancerze baletowi mogliby przechodzić na emeryturę w wieku 40 lat dla kobiet i 45 lat dla mężczyzn, ale po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

Tancerze baletowi przejdą na emeryturę wcześniej?

Zgodnie z obecnymi zasadami kobiety nabywają prawo w wieku 60 lat, zaś mężczyźni w wieku 65 lat. Tancerze baletowi zaliczani są do pracowników wykonujących swoje obowiązki w szczególnych warunkach (pracę związaną z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym), w związku z czym przysługuje im możliwość wcześniejszego przechodzenia na emeryturę pomostową.

We wspomnianym projekcie zaproponowano wyłączenie zawodu tancerza baletowego z tej grupy, w związku z czym przechodzenie na wcześniejszą emeryturę nie będzie już możliwe.

Twórcy projektu podkreślają, że tancerze baletowi „narażeni są na ciągłe kontuzje, a ciężkie treningi i częste występy podczas spektakli wręcz wyniszczają ich organizmy". Ponadto przez wiele lat są "narażeni na znaczne przeciążenia układu ruchu, mięśni i stawów, a w szczególności kręgosłupa". Senatorowie zwracają również uwagę, że tancerze baletowi „już w wieku 40 lat mają kłopoty, nie tylko z tańcem ale również z poruszaniem się w ogóle".

Autorzy projektu stawiają diagnozę, że kilkanaście lat po likwidacji wcześniejszej emerytury tancerzy, zawód ten znalazł się w poważnym kryzysie, co jest widoczne zarówno w działalności zespołów profesjonalnych jak i na etapie szkolnictwa.

Warto podkreślić, że tancerze baletowi to stosunkowo niewielka grupa zawodowa (w ubiegłym roku było ich zaledwie 439), w związku z czym obniżenie wieku emerytalnego nie będzie zbyt wielkim obciążeniem dla budżetu.

Z sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że blisko 47 proc. Polaków chce zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, zaś 42,5 proc. jest przeciwnego zdania. Co dziesiąty uczestnik badania nie ma w tej sprawie zdania.

