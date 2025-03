SQUID wprowadza nową usługę. Jest komunikat

SQUID, wiodąca firma z branży media-tech poinformowała podczas Mobile World Congress 2025 w Barcelonie, że rozszerza swoje usługi informacyjne o pionowe wideo. SQUID Video to starannie wyselekcjonowany strumień wideo zawierający treści informacyjne i wiadomości pochodzące od czołowych wydawców oraz wybranych twórców treści.

SQUID Video jest dostępne za pośrednictwem aplikacji SQUID na Androida i iOS. Ponadto jest fabrycznie zainstalowane w przeglądarkach internetowych wiodących telefonów z Androidem oraz na ekranach minus 1.

SQUID Video jest w pełni dostępne w Polsce, a także w takich krajach jak: Francja, Włochy, Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Turcja, Indonezja, Brazylia, Meksyk, Argentyna, Ekwador, Chile. Na tym jednak nie koniec, gdyż – jak zapowiada firma – do listy tej dołącżą wkrótce inne kraje.

Firma podkreśla, że użytkownicy mogą być teraz na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, oglądając pełnoekranowe, angażujące i istotne materiały wideo z wiadomościami. To rozwiązanie zmienia sposób, w jaki odbiorcy angażują się w bieżące wydarzenia.

Dzięki SQUID Video użytkownicy mogą:

Łatwiej konsumować wiadomości i informacje.

Uzyskać dostęp do starannie wyselekcjonowanych filmów od czołowych wydawców i wybranych twórców treści.

Przeglądać różnorodne kategorie treści wideo – od wiadomości, przez rozrywkę, technologię, aż po styl życia.

Łatwo uzyskać dostęp do usługi poprzez aplikację SQUID (dostępną w Google Play i AppStore) lub za pośrednictwem przeglądarek internetowych wiodących telefonów z Androidem i ekranów minus 1.

– Cieszymy się, że możemy wprowadzić SQUID Video na wiele rynków, oferując unikalną platformę wideo, dzięki której użytkownicy mogą łatwo być na bieżąco z wiadomościami, a wydawcy i twórcy treści mogą dotrzeć do szerszej publiczności – mówi Johan Othelius, CEO i założyciel SQUID. – Naszym celem jest dostarczanie angażujących i wartościowych treści oraz wspieranie wydawców i twórców w poszerzaniu ich zasięgów i wpływu – dodaje.

SQUID Video to także szansa dla wydawców i twórców treści:

Zabezpiecz swoje miejsce na początku – Dołącz do nowej platformy od samego początku, aby zmaksymalizować swoje możliwości, podobnie jak w przypadku początków innych platform społecznościowych.

Bez kosztów – Dołączenie do SQUID Video jest całkowicie darmowe.

Podłącz swoje treści – Bezpośrednie linkowanie do swoich stron partnerskich, mediów społecznościowych i innych platform pod każdym filmem.

Wyselekcjonowany strumień treści – Skorzystaj z feedu, który zwiększa widoczność treści i ułatwia dotarcie do odpowiednich odbiorców.

Wykorzystaj istniejące treści – Łatwo ponownie wykorzystaj swoje obecne filmy, aby dotrzeć do nowej publiczności przy minimalnym wysiłku.

SQUID App (Njuice AB) to firma media-tech z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji. SQUID to szybko rozwijająca się aplikacja informacyjna, zaprojektowana z myślą o młodych millenialsach i pokoleniu Z, oferująca wysoce spersonalizowane i wizualnie angażujące doświadczenie związane z wiadomościami. Strumień wiadomości SQUID jest fabrycznie instalowany na wielu czołowych telefonach z Androidem, zintegrowany z ich przeglądarkami domowymi oraz ekranami minus 1. Teraz SQUID dostarcza także pionowy strumień informacyjnych wideo do tych urządzeń oraz w aplikacji SQUID.

Ponadto SQUID oferuje również usługę podcastów dla Apple CarPlay i Android Auto. Aplikacja ma ponad 20 milionów aktywnych użytkowników w ponad 60 krajach Europy, Azji, Ameryki Południowej i Afryki Południowej. SQUID łączy treści lokalne i globalne, umacniając swoją pozycję jako topowy wybór dla czytelników, słuchaczy i widzów na całym świecie.

