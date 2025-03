Jak odnieść sukces w sukcesji? Debata „Wprost” o firmach rodzinnych

Nestorzy polskiego biznesu powoli odchodzą na emeryturę. Pierwsze prywatne firmy zakładane zaraz po wejściu w 1989 r. słynnej ustawy Wilczka powinny zostać przekazane kolejnemu pokoleniu. No właśnie, powinny zostać przekazane, ale, czy tak się stanie?

Wszelkie raporty i badania dotyczące kondycji polskich firm rodzinnych jasno pokazują, że chociaż polscy przedsiębiorcy chcieliby swoje firmy dzieciom przekazać, to dzieci za bardzo przejmować ich nie chcą. Dlaczego tak się dzieje?

Ponad połowa właścicieli firm rodzinnych mówi, że ich dzieci nie mają wystarczających kompetencji, żeby firmę przejąć. A co piąte dziecko, czyli potencjalny sukcesor, mówi z kolei, że chociaż ma już udziały w rodzinnej firmie, to nie ma od rodziców odpowiedniej wiedzy na jej temat. Co więc zrobić, żeby się udało i sukcesja pokoleniowa okazała się sukcesem?

Czytaj też:

Sukcesja z sukcesem: Córki przejmują stery w grupie Salve Medica

Z roku na rok zwiększa się w Polsce pula przedsiębiorców w wieku 65 lat i więcej. W 2023 r. było ich już 45 tys. Tych, którym do emerytury już bliżej niż dalej, czyli takich w wieku 50-64 lata, mieliśmy w Polsce ponad 254 tys.

Jak przygotować więc rodziców i dzieci na nieuchronne – czyli zmiany właścicielskie i kierownicze w firmie? Z jakich wzorów, czyli udanych już polskich sukcesji, można korzystać? Jeśli nie sukcesja pokoleniowa, to jaka, bo najgorsze co można dzieciom zrobić to po prostu zmusić je do wzięcia na siebie ciężaru rodzinnego biznesu. Co dalej z fundacją rodzinną? W Polsce mamy już ponad 2 tys. zarejestrowanych tego typu podmiotów, ale Ministerstwo Finansów ogłosiło, że zamierza dokręcić im podatkową śrubę. Czy nadal więc warto w ten sposób rodzinne przedsiębiorstwo zabezpieczać?

Między innymi na takie tematy porozmawiamy na pierwszej w tym roku debacie „Wprost” poświęconej rodzinnym przedsiębiorstwom. W dyskusji swój udział zapowiedzieli między innymi dr Małgorzata Rejmer, prezes Kancelarii Finansowej LEX, która od ponad 30 lat pomaga polskim przedsiębiorstwom rodzinnym oraz Robert Składowski, prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl.

Dyskusja odbędzie się 12 marca o godzinie 11:30 w siedzibie redakcji „Wprost”. Relacja z debaty będzie do obejrzenia na naszym kanale YouTube oraz do przeczytania na Wprost.pl.

Czytaj też:

Krótki poradnik sukcesyjnyCzytaj też:

Wyzwania i przyszłość firm rodzinnych w Polsce