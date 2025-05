Nadchodzi dramat w nadmorskim kurorcie? 300 osób może stracić pracę

W grę wchodzi m.in. jego potencjalna sprzedaż. Decyzja jest elementem szerszego przeglądu strategicznego działalności grupy w Polsce.

HKFoods analizuje przyszłość zakładu w Świnoujściu

HKFoods, międzynarodowa grupa mięsna z siedzibą w Finlandii, rozpoczęła wstępne analizy dotyczące dalszych losów swojego zakładu produkcyjnego w Świnoujściu. To właśnie tutaj od 18 lat funkcjonuje jedna z kluczowych spółek zależnych koncernu – HKFoods Poland Sp. z o.o., specjalizująca się w przetwórstwie boczku. Zatrudnia około 300 osób i zaopatruje rynki skandynawskie, unijne oraz krajowe.

Sprzedaż zakładu możliwym scenariuszem

Jak poinformowała firma, rozważana sprzedaż zakładu jest częścią trwającego przeglądu struktury grupy i ma na celu wzmocnienie jej bilansu finansowego. Spółka nie udziela obecnie dalszych komentarzy, zapowiadając, że szczegóły zostaną przekazane w odpowiednim czasie.

Restrukturyzacja i zmiany w Europie

W ostatnich latach HKFoods zrealizowało szereg działań restrukturyzacyjnych, których celem było zwiększenie elastyczności finansowej. W ich ramach sprzedano m.in. działalność w krajach bałtyckich, a także w Danii i Szwecji. W 2024 r. duńska spółka zależna trafiła do holenderskiej Plukon Food Group za 44,6 mln euro. Szwedzki oddział został natomiast przejęty przez lokalną grupę rolniczo-spożywczą Lantmännen.

Wzrost przychodów i perspektywy dla Polski

W 2024 r. przychody netto HKFoods z działalności kontynuowanej wyniosły 1 mld euro, co oznacza wzrost o 7,4% r/r. EBITDA wzrosła do 56,3 mln euro (+24,8 proc.), a strata netto zmniejszyła się do 1,8 mln euro. Firma szacuje, że jej polska spółka wygeneruje w 2025 r. około 70 mln euro przychodów.

Lokalne znaczenie zakładu HKFoods Poland

Zakład w Świnoujściu to największy producent boczku w województwie zachodniopomorskim i jeden z największych lokalnych pracodawców.

