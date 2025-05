Gala „Wprost” Sheo Awards 2025: „kobiece święto” już po raz siódmy

To już siódma edycja gali „Wprost”, podczas której nagrodzimy kobiety aktywne, autentyczne i umiejące budować swoją karierę zawodową w sposób asertywny i konsekwentny. W tym roku chcemy docenić te panie, które odważyły się podążać własną ścieżką, rozkwitając w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami. Hasło tegorocznej edycji nawiązuje do czterech etapów życia jakich każda z przedsiębiorczych kobiet doświadcza w swoim życiu.

Najpierw przychodzi czas refleksji, nauki i budowania fundamentów pod przyszłość („Dojrzewam”), potem mamy swoje ważne momenty w życiu, gdy odważnie rozwijamy skrzydła i dbamy o to, by wykorzystać swój potencjał („Rozkwitam”).

Ta droga prowadzi nas do osiągnięcia pełnej świadomości siebie i swoich wyborów (etap „Akceptuję”) i odważnego bycia „tu i teraz” – to już gotowość do inspirowania innych i zmieniania świata na własnych zasadach („Odważnie jestem”).

SHE + CEO = SHEO

W tym roku oprócz nagród, które zostaną przyznane w takich kategoriach jak: ekologia, gospodarka, zdrowie, media, sport, kultura, działalność społeczna, planowane są debaty eksperckie poświęcone zdrowiu kobiet.

„Wprost” galę ShEO Awards organizuje od 2019 roku. To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego „Wprost” nagradza liderki, które zmieniają świat na lepsze. Nie jest to tylko jednorazowe wydarzenie, ale miejsce, które łączy kobiety osiągające sukcesy na różnych polach. Nazwa SHEO pochodzi od dwóch słów: „She” (ona) i „CEO”(ang. chief executive officer – dyrektor generalny).

Od gwiazd po kobiety nauki

W ubiegłych latach laureatkami były m.in. Iga Świątek, Anna Lewandowska, Aleksandra Kwaśniewska, Maria Sadowska, Margaret, Agata Kulesza, Małgorzata Rozenek – Majdan, Joanna Koroniewska i Maryla Rodowicz. Ale oprócz znanych osobowości, nagradzaliśmy również kobiety reprezentujące biznes, organizacje pozarządowe czy naukę.

Uroczysta gala odbędzie się 26 maja 2025 roku w warszawskim hotelu Arche Krakowska.

O tegorocznej edycji wydarzenia i laureatach poprzednich edycji można przeczytać na stronie wydarzenia SHEO Awards 2025