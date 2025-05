Krajobraz po I turze, Mentzen show i 200 największych polskich firm. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Prosta arytmetyka”. Wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich pokazuje, że przy następnych wyborach parlamentarnych utrzymanie rządów przez obecną ekipę będzie co najmniej problematyczne. A w krótszej perspektywie – daje nadzieję na zwycięstwo w drugiej turze Karolowi Nawrockiemu – analizuje Eliza Olczyk.

„Mentzen show”. Jeszcze wybory prezydenckie nie zostały wygrane, a już krystalizuje się koalicja PiS-Konfederacja – najbardziej prawicowa ze wszystkich rządzących po 1989 r.– pisze Eliza Olczyk.

„200 największych polskich firm”. Zmiany na podium, rekordowa liczba debiutantów i absolutna dominacja prywatnego biznesu. Oto przygotowana przez Szymona Krawca najnowsza edycja Listy 200 największych polskich firm, z której poza sukcesami, płynie w tym roku również jeden smutny wniosek.

„Sztab bez Tuska”. Sztab Trzaskowskiego nerwowo zareagował na wyniki pierwszej tury. – Zamknęli się w pięć osób i nie dopuszczają nikogo do decyzji – opisuje dla Joanny Miziołek sytuację ważny polityk PO.

„Hołownia ma kłopoty”. Na mapie Polski są gminy, gdzie Szymon Hołownia nie dostał nawet dwóch proc. poparcia. Jedna z nich to Wyśmierzyce. – Ludzie nie traktują go poważnie – tłumaczą Piotrowi Barejce mieszkańcy.

„Atakowanie Nawrockiego nie ma sensu”. – Trzaskowski powinien wziąć z Mentzena wszystko, co może, i niech się nie martwi, co salon warszawski ma na ten temat do powiedzenia – radzi w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej Leszek Miller.

„Trochę kibicowałam Zandbergowi”. Nelli Rokita, była doradczyni Lecha Kaczyńskiego, w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską chwali co prawda kampanię kandydata Razem, ale przyznaje, że sama głosowała na Krzysztofa Stanowskiego.

„Spektrum uczuć”. Nastolatkowie z Autism Team tłumaczą Marcie Byczkowskiej-Nowak, czym dla nich jest miłość i dlaczego nie do końca należy wierzyć serialom.

„Pułapki Tindera”. Manipulacje, oszustwa i kradzieże to efekt uboczny marzeń o idealnym partnerze z Internetu. Nina Majewska-Brown opisuje bogaty repertuar chwytów oszustów z randkowych aplikacji

„Polowanie na cienie”. Moskwa przenosi coraz bliżej nas podjazdową wojnę, prowadzoną przeciw NATO na Bałtyku. Sytuacja eskaluje po zaostrzeniu sankcji na flotę cieni – analizuje Jakub Mielnik.

„Polska na bocznym torze”. Obecność Polski przy najważniejszym negocjacyjnym stole w Europie niestety nie przetrwała wyborczego weekendu. Jakub Mielnik o tym, dlaczego Donald Tusk ustępuje miejsca Giorgii Meloni.

„Klimat nam się zmienił”. – Patriotyzm to XIX-wieczne pojęcie, które uważam za przestarzałe. Ja nie jestem patriotą, jestem obywatelem i dzieckiem natury – tłumaczy Jarosław Kret w rozmowie z Katarzyną Burzyńską-Sychowicz.

