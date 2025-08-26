Duży producent łopat do wiatraków bankrutuje. Wina Trumpa?

„Pomimo ostatnich postępów, presja w całej branży stworzyła wyzwania finansowe, którym trzeba sprostać” – mówił Bill Siwek, Dyrektor Generalny TPI. W połowie sierpnia amerykańska spółka zdecydowała się rozpocząć dobrowolne postępowanie upadłościowe.

„Zbadaliśmy różne alternatywy, aby rozwiązać problemy, przed którymi stoi Spółka i uważamy, że proces upadłościowy jest konieczny, aby zapewnić spółce sukces w przyszłości” – dodał Siwek.

Od giganta do groszowej spółki

TPI Composites powstało w 1968 r. Od początku XXI wieku spółka specjalizuje się w produkcji łopat do turbin wiatrowych. Firma ma swoją siedzibę w Scottsdale w Arizonie. Zakłady prowadzi nie tylko w Stanach, ale też Meksyku, Turcji czy Indiach. Do tego dochodzą centra inżynieryjne i szkoleniowe w Europie: Danii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii.

W zeszłym roku firma odpowiadała za 27 proc. globalnego rynku w swojej branży, wyłączając Chiny. Wyprodukowała w sumie ponad 6,5 tys. sztuk łopat do turbin wiatrowych.

Już od kilku lat firma borykała się w problemami finansowymi. Zarówno przychody, jak i zyski nie spełniały prognoz analityków i oczekiwań inwestorów. Jeszcze w 2021 r. jedna akcja spółki była wyceniana na amerykańskiej giełdzie na 70 dolarów. Od tamtej pory TPI zaliczało tylko zjazd stając się już spółką groszową. Dzisiaj za jeden papier trzeba zapłacić ok. 12 centów. Wycena spadła do ok. 6 mln dolarów.

Antywiatrakowa polityka Trumpa

Przyczyn tego upadku jest kilka. Po pierwsze inflacja, która znacznie podniosła koszt wytworzenia łopat. Po drugie, zerwane łańcuchy dostaw jeszcze po pandemii Covid-19, które z racji na brak kluczowych materiałów opóźniały produkcję. Po trzecie, wojna handlowa, którą rozpoczął Donald Trump, a która objęła cłami wiele komponentów z zagranicy do produkcji łopat, co po raz kolejny doprowadziło do wzrostu kosztów. A po ostatnie, znów Trump i jego wieloletnia antywiatrakowa polityka. Prezydent Stanów Zjednoczonych energetykę wiatrową krytykuje już od lat. Mówił między innymi, że wiatraki powodują raka, że doprowadzają wieloryby do obłędu, że są jak rzeźnie w przestworzach, zabijając ptaki.

Jeszcze w kampanii nie ukrywał, że jak wygra wybory, to utrudni jej rozwój. Z tego tytułu problemy ma nie tylko TPI Composites, które musiało złożyć wniosek o upadłość. Problemy ma Shell, Equinor czy Ørsted. Administracja Trumpa wydaje nakazy wstrzymania budowy farm wiatrowych na terenie USA. Nawet tych zaawansowanych już w kilkudziesięciu procentach.

