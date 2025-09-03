Takiego pociągu jeszcze nie było: wagony retro, ale lokomotywa już na wodór

Skład z lokomotywą wodorową bydgoskiej PESY z trzema wagonami retro wyruszy o godz. 11.33 z Jeleniej Góry do Karpacza. Na miejscu pociąg przyjedzie około godz. 12.00. Zaplanowany jest także kurs powrotny.

Trasę między Jelenią Góra a Karpaczem otworzono 13 czerwca po 25 latach. Od razu stała się hitem tegorocznych wakacji. Skorzystało z niej blisko 30 tysięcy podróżnych. Historyczny przyjazd zaplanowano z okazji wrześniowego Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Lokomotywy na wodór sukcesywnie zastąpią spalinowe

– Napęd wodorowy oraz bateryjny to rozwiązanie znacząco tańsze od budowy setek kilometrów nowej sieci trakcyjnej dla pociągów i byłby to widoczny krok w stronę rozwoju ekologicznego transportu kolejowego w naszym kraju – podkreślają w komunikacie Koleje Dolnośląskie. Między 4 a 7 września lokomotywa wodorowa będzie także testowana przez Pol-Miedź Trans na wewnętrznych trasach w Polkowicach.

Jeśli testy wypadną pozytywnie, lokomotywy spalinowe mogą zostać zastąpione przez wodorowe na niezelektryfikowanych liniach kolejowych w całej Polsce.

Jedno tankowanie wodoru starcza na cały dzień jazdy

Pierwsza lokomotywa manewrowa na wodór powstała w firmie PESA Bydgoszcz na bazie modelu SM42-6Dn. Została wyposażona w system jazdy autonomicznej, umożliwiający maszyniście jednoosobowe sterowanie radiowe pojazdem w czasie ustawiania składów oraz system rozpoznawania przeszkód. Rozwija prędkość do 90 km/h. Za wytwarzanie energii odpowiedzialne są dwa ogniwa wodorowe o mocy 85 kW wyprodukowane przez firmę Ballard.

Napięcie elektryczne powstaje w wyniku reakcji chemicznej wodoru z tlenem z powietrza atmosferycznego. Wodór pobierany

jest ze zbiorników o łącznej pojemności 175kg. Jedno tankowanie pozwala na dobową pracę manewrową lokomotywy.

Po raz pierwszy zaprezentowano ją w 2021 roku podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO. Jej właścicielem jest obecnie PKN Orlen. Po testach przeprowadzonych na torze doświadczalnym, lokomotywa uzyskała homologację i rozpoczęła testy eksploatacyjne na terenie zakładu Orlenu w Płocku.

PESA pracuje również nad prototypem wodorowego pociągu pasażerskiego, który ma być gotowy jeszcze w 2025 roku.

