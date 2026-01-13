Tyle osób nie miało pracy pod koniec 2025 r. Są najnowsze dane

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło wstępne dane dotyczące stopy bezrobocia w grudniu 2025 roku. Wyniosła ona 5,7 proc, czyli o 0,1 pkt proc. więcej niż w listopadzie.

Z danych przekazanych przez ministerstwo wynika, że najniższe bezrobocie występuje w woj. wielkopolskim (3,6 proc.). Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano natomiast w województwach podkarpackim i warmińsko-mazurskim (9,2 proc.).

Według wstępnych danych, w końcówce 2025 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 888,6 tys. osób bezrobotnych. To o 15 tys. więcej niż w końcówce listopada.

Bezrobocie w grudniu. Znów nastąpił wzrost

Jeśli wstępne szacunki resortu pracy potwierdzą się, grudzień będzie pierwszym od września miesiącem, w którym stopa bezrobocia wzrosła (w październiku i listopadzie utrzymywała się na poziomie 5,6 proc.).

– Grudzień zwykle jest miesiącem, w którym liczba bezrobotnych rośnie. Wzrost bezrobocia może być wynikiem osłabienia aktywności rekrutacyjnej firm, o czym świadczy spadek liczby ofert pracy dostępnych na rynku. Podobnie jak w ubiegłych latach, liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy w grudniu 2025 spadła, co może być związane z sezonowością prac w niektórych sektorach – czytamy w komunikacie resortu pracy.

Ostateczne dane dotyczące stopy bezrobocia w grudniu przedstawi pod koniec stycznia Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu swoje dane przedstawił również Eurostat. Z metodologii unijnego urzędu statystycznego wynika, że bezrobocie w listopadzie wyniosło w Polsce 3,2 proc., co daje nam pozycję unijnego wicelidera (wraz z Czechami), jeśli chodzi o najniższą stopę bezrobocia w krajach Unii Europejskiej. Na pierwszym miejscu uplasowała się Malta z odczytem na poziomie 3,1 proc. Średnia unijna wyniosła 6 proc.

Czytaj też:

Fala zwolnień w Krakowie. Tysiące osób bez pracyCzytaj też:

Fala zwolnień w handlu. To niestety nie koniec