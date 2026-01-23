Andrzej Duda z nową pracą. Otworzył własną fundację

"Fundacja Central European 3Seas Institute – Andrzej Duda Foundation" – tak brzmi pełna nazwa nowo utworzonej fundacji, która rozpoczęła swoją działalność 22 stycznia 2026 roku.

Założycielem nowego podmiotu jest Andrzej Duda. Były prezydent pełni też w fundacji funkcję prezesa zarządu. European 3Seas Institute ma się przede wszystkim zajmować doradztwem, ale również badaniami naukowymi i pracami w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Siedziba fundacji mieści się w Krakowie przy ulicy Kajetana Stefanowicza w dzielnicy Prądnik Biały. To mieszkanie, które para prezydencka kupiła jeszcze w 2018 r. W tym samym miejscu swoją działalność miała zarejestrowana również córka Andrzeja Dudy, która w 2024 r. zdała egzamin adwokacki.

Trójmorze Dudy