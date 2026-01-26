KSeF wyłączony na sześć dni. „To zwiększa ryzyko chaosu”

KSeF został wyłączony, a ściślej jego próbna wersja. Od poniedziałku 26 stycznia do soboty 31 stycznia nie będzie można wystawiać próbnych faktur w KSeF. Wyłączona zostanie nie tylko Aplikacja Podatnika KSeF 1.0, ale również Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU), kluczowy dla zarządzania dostępami i uprawnieniami w systemie.
– Do startu obowiązkowego KSeF 2.0, który nastąpi 1 lutego 2026 r., pozostaje sześć dni, w trakcie których przedsiębiorcy i księgowi nie będą mieli dostępu do kluczowych funkcjonalności systemu – zauważa Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.
Wyłączenie KSeF w praktyce
Co oznacza przerwa w działaniu systemu? W praktyce na koniec miesiąca nie będzie możliwe:
- nadawanie i odbieranie uprawnień do KSeF,
- generowanie certyfikatów KSeF (osobistych i podmiotowych),
- generowanie i zarządzanie tokenami dostępowymi.
– O ile wyłączenie Aplikacji Podatnika KSeF 1.0 jest zrozumiałe w kontekście przejścia na nową wersję systemu, brak dostępu do MCU oznacza faktyczną „lukę techniczną” w okresie przejściowym. Przedsiębiorcy nie mogą w tym czasie uporządkować struktury uprawnień ani przygotować się organizacyjnie do startu KSeF 2.0 – podkreśla Piotr Juszczyk.
Nadal w tym tygodniu możliwe jest składanie druków ZAW-FA do urzędów skarbowych, które pozwalają uwierzytelnić wyznaczone osoby w imieniu podmiotu. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych taki krok nie jest wymagany.
Czytaj też:
Koniec z duplikatami faktur? KSeF zmienia wszystko
Ekspert: „To zwiększa ryzyko chaosu na starcie”
– Sześciodniowa przerwa pomiędzy KSeF 1.0 a KSeF 2.0 przypada na moment, w którym wiele firm finalizuje zmiany organizacyjne, kadrowe i księgowe – mówi główny doradca podatkowy z inFaktu.
Zdaniem eksperta brak dostępu do MCU w tym okresie zwiększa ryzyko chaosu na starcie obowiązkowego KSeF, zwłaszcza w spółkach, grupach kapitałowych oraz biurach rachunkowych obsługujących wielu klientów.
– Jeśli ktoś czekał na ostatnią chwilę z wdrożeniem, to niestety będzie musiał poczekać teraz do 1 lutego – zauważa Juszczyk.
Czytaj też:
Rewolucja w działalności nierejestrowanej. KSeF wymusza zmianyCzytaj też:
Wynajmujesz mieszkanie albo samochód? KSeF zmienia zasady