Rekordowa dywidenda Orlenu. 9,3 mld zł trafi do akcjonariuszy

W środę 29 kwietnia Zarząd ORLEN S.A. poinformował, że postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 8,00 zł na jedną akcję, czyli 9,3 mld zł. Przy obecnym kursie akcji oznacza to stopę dywidendy na poziomie 6,1 proc., czyli powyżej średniej rynkowej.

Historyczna dywidenda Orlenu. Takie propozycji jeszcze nie było

Propozycja przewiduje termin 18 czerwca 2026 roku jako dzień dywidendy oraz 25 czerwca 2026 roku jako dzień wypłaty dywidendy na rachunki maklerskie inwestorów. Wspomniana propozycja zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które podejmie decyzję w tej sprawie.

Jak podaje strefainwestorów.pl, oznacza to, że aby uzyskać prawo do tegorocznej wypłaty, akcje Orlenu należy posiadać na rachunku na koniec sesji 16 czerwca. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku, w tym wysokości dywidendy oraz harmonogramu wypłaty będzie podejmowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki.

Tegoroczna propozycja 8,00 zł za akcję stanowi rekord w historii Orlenu. W 2025 r. wynosiła 5,00 zł, a wcześniej 4,15 zł z zysku za 2023 rok oraz 5,50 zł z zysku za 2022 rok.