Majówka 2026. Te sklepy będą czynne w długi weekend

Weekend majowy zbliża się wielkimi krokami. Dla konsumentów oznacza to brak możliwość zrobienia codziennych zakupów. Zarówno bowiem przypadające 1 maja Święto Pracy, jak i Konstytucja 3 maja, to dni ustawowo wolne od pracy.

Zarówno w piątek, jak i w niedzielę zdecydowana większość sklepów będzie zamknięta. Zakupów nie zrobimy m.in. w tak popularnych sieciach jak Lidl, Biedronka, czy Carrefour. To oznacza, że wielu klientów będzie chciało dziś zrobić weekendowe zapasy, co z kolei oznacza, że placówki handlowe przeżyją w czwartek prawdziwe oblężenie. Aby rozładować ogromny ruch, zarządcy sklepów zdecydowali się wydłużyć godziny otwarcia, w niektórych przypadkach nawet do godziny 23:00.

– Zbliżająca się majówka to jeden z najbardziej wyczekiwanych przez Polaków długich weekendów i czas intensywnych przygotowań. Z naszych danych wynika, że klienci coraz częściej odwiedzają Biedronkę wieczorami, zwłaszcza tuż przed długim weekendem. Dlatego 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja wydłużamy godziny otwarcia naszych sklepów, aby każdy mógł spokojnie zrobić zakupy w dogodnym dla siebie czasie. W ten sposób odpowiadamy na realne potrzeby naszych klientów i ułatwiamy im przygotowania do majówki – informuje Paweł Włodarczyk, Dyrektor Operacyjny Makroregionu w sieci Biedronka.

Gdzie zrobimy zakupy 1 i 3 maja?

Jak podaje sieć, w zeszłym roku 30 kwietnia sklepy Biedronki odwiedziło ponad 8,3 mln osób. Niemal 17 proc. zrobiło w tym dniu zakupy po godzinie 20:00, podczas gdy standardowo wieczorne wizyty stanowią około 11 proc.. To oznacza ponad 50‑proc. wzrost zainteresowania późnymi godzinami zakupów.

Nie wszystkie jednak sklepy będą zamknięte w majówkę. Zarówno 1 jak i 3 maja będzie możliwość zaopatrzenia się w małych sklepach osiedlowych i rodzinnych, a także placówkach typu Żabka, czy Lewiatan, gdzie obsługą klientów mogą zająć się właściciele dyskontów i/lub członkowie ich rodzin. Zakupy w weekend majowy będzie można zrobić również na stacjach benzynowych, a także w placówkach zlokalizowanych na terenach dworców kolejowych i portów lotniczych.

Klęska ukraińskiej sieciówki w Polsce. Rynek okazał się bezlitosny

