Konto firmowe u księgowego? Nowatorski pomysł polskiej firmy

inFakt wprowadza nowe rozwiązanie dla mikroprzedsiębiorców, które łączy elementy księgowości i usług finansowych w jednym narzędziu. To nowatorskie podejście do zarządzania jednoosobową działalnością gospodarczą (JDG) w dobie KSeF-u.

– W inFakcie od dawna wierzymy, że granica między księgowością a bankowością firmową powinna zniknąć. Premiera konta firmowego inFakt to moment, w którym ta teza staje się produktem — przedsiębiorca ma jedno narzędzie, jeden login i jeden proces, zamiast żonglować trzema aplikacjami – podkreśla w rozmowie z „Wprost” Włodek Markowicz, wiceprezes inFaktu.

„To ukłon w stronę mikrofirm”

Nowatorski pomysł inFaktu, realizowany we współpracy z bankiem UniCredit, ma stanowić wsparcie przede wszystkim dla JDG.

– Każdego roku powstaje około 300 tysięcy nowych jednoosobowych działalności gospodarczych. To właśnie dla nich stworzyliśmy rozwiązanie, które maksymalnie upraszcza start w biznesie – wyjaśnia inFakt w wydanym komunikacie.

Jak podkreśla firma, po raz pierwszy polscy przedsiębiorcy otrzymują rozwiązanie, które łączy wygodną księgowość z obsługą bankową firmy.

W jaki sposób? W ramach jednej aplikacji użytkownicy mogą teraz założyć firmę, prowadzić księgowość ze wsparciem eksperta oraz zarządzać finansami przez w pełni zintegrowane konto firmowe w renomowanym banku, z kartą płatniczą. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, rozwiązanie jest także przygotowane na wyzwania związane z KSeF.

Co kryje nowa usługa?

Nowa usługa integruje w jednym miejscu wszystkie kluczowe elementy potrzebne do rozpoczęcia działalności gospodarczej – od rejestracji firmy, przez wybór księgowego, po obsługę płatności i faktur.

– W jednej aplikacji, w jednym procesie, z jedną weryfikacją tożsamości, zamknęliśmy wszystkie obszary potrzebne do zarejestrowania działalności i wystartowania ze swoim biznesem – w tym do rozliczeń z klientami i partnerami firmy – informuje inFakt.

W praktyce oznacza to, że wniosek o założenie firmy trafia bezpośrednio do CEIDG, użytkownik może skorzystać ze wsparcia zweryfikowanych księgowych, a także założyć konto firmowe online już na etapie rejestracji – z automatycznym wpisem do CEIDG i białej listy VAT. System umożliwia również obsługę faktur w KSeF oraz realizację płatności bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Proces zakładania konta odbywa się w całości w aplikacji i – według deklaracji firmy – zajmuje kilkanaście minut. Usługa opiera się na modelu BaaS (Banking-as-a-Service), w którym bank (w tym przypadku UniCredit) zapewnia infrastrukturę i zaplecze regulacyjne, a inFakt udostępnia produkty finansowe w ramach własnej platformy.

