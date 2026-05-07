Skrócony czas pracy w Polsce sprawdza się? Są pierwsze wnioski z pilotażu

W połowie września zeszłego roku zakończył się nabór dla firm zainteresowanych udziałem w pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Mają one możliwość zastosowania różnych modeli – dwa główne to skrócenie tygodnia pracy lub godzin pracy w poszczególnych dniach.

Szansę na przetestowanie krótszego czasu pracy otrzymało 90 pracodawców (z blisko 2000 zgłoszonych), zatrudniających w sumie ponad 5000 osób. Pilotaż oficjalnie ruszył wraz z początkiem tego roku. O jego pierwszych efektach pisze dzisiejszy „Dziennik Gazeta Prawna”.

Skrócony czas pracy sprawdza się?

Dziennik przeprowadził sondę wśród uczestników eksperymentu. Wnioski okazują się „ostrożnie optymistyczne”. – Firmy, urzędy i instytucje, które testują nowe rozwiązania, mówią o większym zadowoleniu pracowników, lepszym godzeniu pracy z życiem prywatnym i w części przypadków – mniejszej liczbie zwolnień lekarskich. Ale pilotaż pokazał też, że skrócenie czasu pracy nie jest dla załogi prezentem. To poważne ćwiczenie z organizacji pracy i zarządzania – pisze gazeta.

Pracownicy bardzo dobrze przyjęli dodatkowy czas wolny – to najczęściej powtarzający się wniosek uczestników pilotażu. Wykorzystują go na odpoczynek, sprawy rodzinne, regenerację, a czasem łączą dni wolne z urlopami, wydłużając weekendy. Pracodawcy zauważają, że lepszy balans przekłada się na spokojniejszą atmosferę i większą koncentrację w pracy. Niektóre organizacje mówią już o konkretnych efektach. Pojawiają się sygnały o spadku absencji chorobowych i większej dyscyplinie w realizowaniu zadań.

W trudniejszej sytuacji znalazła się natomiast kadra zarządzająca. Menedżerowie i kierownicy muszą układać grafiki, zapewniać zastępstwa, pilnować ciągłości obsługi i reagować na nieplanowane nieobecności.

– Planowanie harmonogramów wymaga większego zaangażowania i elastyczności, szczególnie w kontekście zapewnienia zastępowalności pracowników. Jednocześnie przynosi to pozytywny efekt – wiedzę o klientach ma już nie tylko jeden zatrudniony, lecz jest ona bardziej rozproszona w zespołach – mówi Piotr Myślak, wiceprezes zarządu w Symbioza IT, jednej z firm biorących udział w pilotażu.

Gdzie jest najtrudniej?

Skrócony czas pracy okazuje się wyzwaniem dla instytucji kultury, administracji czy placówek działających w trybie ciągłym (często całodobowo). Tam, gdzie zakres obowiązków pozostał taki sam, a czasu jest mniej, pracownicy czują większe tempo i presję. Wdrożenie wymaga też zmian regulaminów, interpretacji prawnych, nowych narzędzi cyfrowych i szkoleń.

– Po czterech miesiącach wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy krótszy czas pracy sprawdzi się w każdym podmiocie, ale są pierwsze sygnały, że może on poprawiać dobrostan pracowników, nie pogarszając jakości usług – podsumowuje dziennik.

