Nowe zasady wypłat wynagrodzeń. Wielu pracowników to odczuje

Od końca stycznia 2026 roku obowiązują nowe zasady dotyczące wypłaty pensji. Zmiany obejmują wszystkich pracowników i określają maksymalny termin przekazania wynagrodzenia przez pracodawcę.

Nowe regulacje mają uporządkować kwestie związane z wypłatami oraz ograniczyć problemy, które pojawiały się zwłaszcza przy pierwszym wynagrodzeniu dla nowo zatrudnionych osób.

Termin wypłaty wynagrodzenia 2026 – nowe zasady

Zgodnie z przepisami wynagrodzenie powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu, w ustalonym wcześniej terminie. Pracodawca nie może dowolnie opóźniać wypłaty pensji.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie górnej granicy terminu. Pensja musi trafić do pracownika najpóźniej do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Co mówi Kodeks pracy

Zgodnie z obowiązującymi zasadami wypłata odbywa się „z dołu”, czyli po zakończeniu miesiąca pracy i ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia.

Jeśli dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, pracodawca ma obowiązek przekazać środki wcześniej, w dniu poprzedzającym.

Termin wypłaty wynagrodzenia 2026 a nowi pracownicy

Jednym z powodów wprowadzenia zmian były trudności związane z pierwszą wypłatą dla nowych pracowników. W praktyce osoba rozpoczynająca pracę na początku miesiąca często musiała czekać na wynagrodzenie nawet do kolejnego miesiąca.

Nowe regulacje mają poprawić tę sytuację i ograniczyć zbyt długie oczekiwanie na pierwszą pensję.

Kary dla pracodawców

Przepisy przewidują także sankcje za naruszenie zasad dotyczących wynagrodzeń. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy pracodawca wypłaca niższe wynagrodzenie niż należne.

Zaniżenie stawki godzinowej lub brak wypłaty wynagrodzenia może skutkować karą finansową od 1500 zł do nawet 45 tys. zł.

Termin wypłaty wynagrodzenia 2026 – co to oznacza w praktyce

Zmiany w przepisach wprowadzają jasne ramy czasowe dla wypłaty pensji. Pracodawcy muszą pilnować terminów, a pracownicy zyskują większą pewność co do momentu otrzymania wynagrodzenia.

W praktyce oznacza to większą przejrzystość zasad oraz ograniczenie sytuacji, w których wypłaty były opóźniane lub niejasne.

