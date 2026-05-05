Kara za brak rozliczenia PIT. Automat nie jest dla wszystkich

Ostatnim dniem rozliczenia podatku dochodowego za 2025 rok był 30 kwietnia. Na spóźnialskich czeka kara, bo nie każdy rodzaj rozliczenia odbywa się automatycznie. Przeciwnie.

Usługa Twój e-PIT funkcjonuje zaledwie od 2019 roku, ale jest wygodna. Przygotowane przez skarbówkę deklaracje dotyczą jednak tylko przychodów z pracy (PIT-38) oraz rozliczenia zysków kapitałowych (PIT-37). Zeznania podatkowe przedsiębiorców oraz osób wynajmujących nieruchomości nie podlegają automatycznej akceptacji. I co teraz?

Kara za brak rozliczenia podatku PIT może być dotkliwa finansowo

W ubiegłym roku podatnicy złożyli około 24,8 mln deklaracji podatkowych za 2024 rok, w tym 23,6 mln zostało rozliczonych elektronicznie, a 1,2 mln – papierowo. Ministerstwo Finansów nie podało ile osób zapomniało się w terminie rozliczyć. Wiadomo jednak, że niezłożenie zeznania podatkowego w terminie to wykroczenie i podlega karze grzywny.

Jeśli niezłożenie PIT skutkuje niską kwotą uszczuplenia podatku, traktowane jest jako wykroczenie skarbowe (mandat). Przy większych kwotach może to być przestępstwo skarbowe. Jak podaje prawo.pl, w takiej sytuacji trzeba się liczyć z wydaniem nawet pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (4806 zł). Obecnie to kwota 24 030 zł.

Polskie przepisy oraz praktyka organów skarbowych dają spóźnialskim szansę na uniknięcie sankcji, zwłaszcza w przypadku niewielkich przewinień lub szybkiego naprawienia błędu. Co konkretnie trzeba zrobić?

Korzystanie z czynnego żalu ma ograniczenie

Urzędy skarbowe często analizują sprawę indywidualnie, biorąc pod uwagę czy to pierwsze spóźnienie, oraz wysokość zaległości. Najskuteczniejszym sposobem uniknięcia kary jest złożenie tzw. czynnego żalu, czyli zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego, wraz z zaległą deklaracją i zapłatą podatku jeśli był do zapłacenia.

Czynny żal składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który obsługuje konkrtenego podatnika. Można to zrobić na piśmie (w wersji papierowej lub elektronicznej) lub ustnie do protokołu. Ta procedura ma swoje ograniczenia – nie będzie skuteczna, jeśli zawiadomienie zostało złożone w czasie, gdy skarbówka dysponowała już wyraźnie udokumentowaną wiadomością o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

