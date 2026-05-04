Pierwsze skargi do PIP na pracodawców. Lepiej ich nie wysyłać
Udostępnijdodaj Skomentuj

Pierwsze skargi do PIP na pracodawców. Lepiej ich nie wysyłać

Dodano: 
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy Źródło: Wikimedia Commons / Silar / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Nowe przepisy kuszą Polaków. Do Państwowej Inspekcji Pracy już wpłynęły pierwsze skargi na pracodawców. Reakcja prezesa PIP jest na pierwszy rzut oka zastanawiająca.

Na to ewidentnie czekali Polacy: Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy będą mieli prawo do wydawania decyzji administracyjnej o przekształceniu umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę, jeżeli praca bardziej przypomina etat niż zlecenie czy B2B. Ale dopiero będą mieli, a nie już mają!

– Osoby pracujące na kontraktach cywilnoprawnych potrzebują pomocy, chcą przekwalifikowania swojego stosunku pracy, ale dziś obowiązuje ustawa w takim kształcie, jaki obowiązywał pół roku, rok i dwa lata temu – jeszcze nic się nie zmieniło – alarmuje Marcin Stanecki, prezes Państwowej Inspekcji Pracy.

PIP już wie kogo najpierw skontroluje

Co prawda w dzienniku ustaw już 7 kwietnia została opublikowana długo wyczekiwania nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, ale nowe przepisy wejdą w życie dopiero 8 lipca. Celem ustawy jest przede wszystkim walka z wypychaniem pracowników na pozorne umowy cywilnoprawne i tym samym pozbawianie ich należnych im praw pracowniczych. O tym, że nie jest to fikcja świadczy wywiad Marcina Staneckiego dla money.pl, w którym poinformował, że okręgowe inspektoraty już mierzą się z falą skarg od pracowników.

Do nas piszą głównie osoby pracujące na kontraktach cywilnoprawnych – często to nawet nie jest umowa o zlecenie czy o dzieło, tylko umowa o świadczenie usług, jakaś efemeryda prawna. Tam są żenujące stawki 4-5 zł za godzinę. W XXI wieku. Ostatnio mieliśmy skargę dotyczącą 18 zł za godzinę – to nadal poniżej ustawowej minimalnej stawki godzinowej. Tam jest olbrzymie pole do działania i musimypomóc najsłabszym – poinformował Marcin Stanecki.

Szef Państwowej Inspekcji Pracy zapowiedział przy okazji, że ostrze kontroli będzie wycelowane przede wszystkim w umowy cywilnoprawne, ponieważ w sprawie umów B2B na razie wpłynęły jednostkowe skargi.

Co się zmieni w PIP od 8 lipca?

Inspektorzy PIP zyskają prawo do wydawania decyzji administracyjnych, które automatycznie przekształcą umowy cywilnoprawne (zlecenie) oraz kontrakty B2B w umowy o pracę, jeśli w trakcie kontroli stwierdzą, że praca jest wykonywana w warunkach właściwych dla etatu (np. podporządkowanie, konkretne miejsce i czas pracy).

Nie będzie to jednak jednoosobowa decyzja inspektora, lecz odpowiednio zaprojektowany, wieloetapowy proces chroniący wszystkie strony. W pierwszej kolejności PIP będzie wydawać polecenie usunięcia naruszeń. Dopiero w przypadku, kiedy nie zostanie ono wykonane, inspektor PIP będzie mógł złożyć wniosek do Okręgowego Inspektora Pracy o wydanie decyzji przekształcającej nieprawidłowo zawartą umowę w umowę o pracę. Zarówno pracodawca, jak i pracownik będą mogli odwołać się od tej decyzji do sądu pracy, co wstrzyma jej wykonanie do momentu wydania orzeczenia.

PIP zyska również narzędzia informatyczne umożliwiające wymianę danych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Krajową Administracją Skarbową, co pozwoli to na lepszą analizę ryzyka i precyzyjniejsze typowanie firm do kontroli. Inspektorzy będą mogli przeprowadzać kontrole w formie zdalnej.

Czytaj też:
Napięcie w pracy rośnie. Coraz więcej zgłoszeń mobbingu do PIPCzytaj też:
Jak nie stracić na freelancingu? Ta forma współpracy opłaca się najbardziej