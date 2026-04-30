Ostatni moment na rozliczenie PIT. Takie grożą kary za spóźnienie

30 kwietnia, czyli dziś mija termin rozliczenia podatku za 2025 rok. Zeznanie można złożyć elektronicznie (np. przez usługę Twój e-PIT), wysyłając je pocztą (istotna jest tu data stempla) lub dostarczając osobiście do urzędu.

Największą popularnością cieszy się pierwsza opcja. W systemie Twój e-PIT podatnicy mają dostęp do wstępnie przygotowanych deklaracji, takich jak: PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36 czy PIT-36L. Dokumenty te można zaakceptować bez zmian bądź uzupełnić i poprawić. Jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań do 30 kwietnia, część deklaracji zostanie automatycznie zatwierdzona. Dotyczy to głównie prostszych formularzy, takich jak PIT-37 i PIT-38.

PIT 2026. Takie kary za opóźnienia

Część podatników nie musi zatem nic robić. Kto nie ma takiego komfortu? Automatyczna akceptacja deklaracji w usłudze Twój e-PIT nie obejmuje przedsiębiorców ani osób osiągających przychody z najmu (PIT-28, PIT-36, PIT-36L). W takich przypadkach konieczne jest samodzielne uzupełnienie i wysłanie zeznania. Co jeśli nie nastąpi to w terminie? Kara za opóźnienia zależy m.in. od tego, czy Skarb Państwa poniósł stratę z tego powodu, że podatnik nie złożył PIT, a więc czy doszło do tzw. uszczuplenia podatku. Jeśli uszczuplenie nie wystąpiło, to podatnik może zostać ukarany mandatem karnoskarbowym. Od 1 stycznia br. mandat karny za wykroczenie skarbowe wynosi od 480,60 zł do 24 030 zł.

Jeśli uszczuplenie wystąpiło, to w zależności od jego wysokości można odpowiedzieć za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

Jak już informowaliśmy, miliony Polaków pozostawia rozliczenie się z fiskusem na ostatnią chwilę. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że do 25 kwietnia złożono niemal 15 mln deklaracji za 2025 rok. To oznacza, że na kilka dni przed ostatecznym terminem ok. 10 mln Polaków jeszcze się nie rozliczyło.

Przypomnijmy, że przed rokiem Polacy złożyli 24,8 mln deklaracji PIT za 2024 rok. 23,6 mln z nich (95 proc.) złożono drogą elektroniczną, a tylko 1,2 mln w formie papierowej. Prawie 8,3 mln deklaracji podatnicy zaakceptowali samodzielnie, podczas gdy 6 mln zostało zaakceptowanych automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Ta ostatnia grupa podatników nie zainteresowała się swoim zeznaniem za 2024 rok i zdała się na wyliczenia przygotowane przez Urząd Skarbowy. Wygląda na to, że zbliżona liczba osób nie zamierza zajrzeć do swojego zeznania również i tym razem.

