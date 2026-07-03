Koniec znanej sieciówki w Polsce. Imperialne plany zakończyły się upadłością

To koniec Claire's Poland, spółki odpowiedzialnej za rozwój znanej sieci z biżuterią i akcesoriami modowymi na polskim rynku. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu poinformował, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości wydano 22 maja 2026 r., a 23 czerwca stało się ono prawomocne. Decyzja sądu zamyka wielomiesięczną walkę o utrzymanie działalności marki, która przez lata była obecna przede wszystkim w galeriach handlowych. Claire's kojarzyło się z kolorową biżuterią, akcesoriami do włosów i usługą przekłuwania uszu, kierowaną głównie do nastolatek i młodych kobiet.

Koniec Claire's Poland. Wierzyciele mają 30 dni na zgłoszenia

Po uprawomocnieniu postanowienia ruszył formalny etap postępowania upadłościowego. Wierzyciele zostali wezwani do zgłaszania wierzytelności syndykowi za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Mają na to 30 dni od dnia obwieszczenia.

Funkcję syndyka powierzono Katarzynie Marii Kaneckiej-Małeckiej, doradcy restrukturyzacyjnemu z licencją nr 392. To oznacza, że sprawy spółki przechodzą teraz w tryb postępowania upadłościowego, a nie dalszej odbudowy biznesu.

Upadek Claire's. Był inwestor i zapowiedzi nowego otwarcia

Jeszcze kilka miesięcy temu scenariusz wyglądał inaczej. Po przejęciu Claire's Poland przez nowego właściciela ruszył program naprawczy. Inwestor przekonywał, że spółka wraca do gry, sklepy odzyskują towar, a marka ma przed sobą nowe otwarcie.

Deklarowano spłatę lub restrukturyzację zobowiązań szacowanych na około 12 mln zł. Równolegle ograniczano koszty, przywracano dostawy, zmieniano dostawców i odświeżano ekspozycje w sklepach. W planach była także sprzedaż internetowa, rozmowy o nowych lokalizacjach i pełna operacyjna separacja polskiego biznesu od globalnych struktur Claire's.

Plan ratunkowy Claire nie wystarczył

Mimo zapowiedzi odbudowy sytuacji nie udało się trwale odwrócić. Na problemy polskiej spółki nałożyły się globalne kłopoty marki Claire's, która od lat mierzy się z wysokim zadłużeniem, presją e-commerce i zmianą zwyczajów zakupowych klientów.

Upadek sieci Claire's okazał się wielowymiarowy. Braki w dostawach, ograniczony asortyment i spadek sprzedaży sprawiły, że naprawa biznesu okazała się trudniejsza, niż zakładano. Ostatecznie plan ratunkowy nie doprowadził do uzdrowienia spółki.

Czytaj też:

Biedronka i Lidl ogłaszają zmiany godzin otwarcia. Klienci mogą się zdziwić Czytaj też:

Jedna wizyta i prawie 700 zł. Polacy biją rekordy w butelkomatach