XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu za nami. Trzeci dzień pod znakiem odbudowy Ukrainy

Trzeci i zarazem ostatni dzień XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu przepełniony był dyskusjami na temat bezpieczeństwa. Paneliści podczas licznych dyskusji debatowali o sytuacji w Ukrainie, na Białorusi, a także zagrożeniu ze strony Rosji.

Odbudowa Ukrainy

Jednym z tematów, który rozpoczął trzeci dzień Forum Ekonomicznego, była odbudowa Ukrainy. W ramach cyklu Europa Karpat zaprezentowano projekt odbudowy kraju i jego transformacji. Mychajlo Charij z Narodowego Forum “Transformacja Ukrainy” i Oleksandr Ostapenko z Fundacji UAreGeneration mówili o szansach i możliwościach, które pojawiły się w efekcie zbrodniczej inwazji Rosji na Ukrainę.

Jak zapewnili Ukraina potrzebuje strategii nie tylko na odbudowę kraju ze zniszczeń wojennych, ale także jasnego pomysłu i planu transformacji. Ogromna tragedia narodu ukraińskiego paradoksalnie, w dłuższej perspektywie może stać się szansą na dołączenie do świata zachodniego.

„Celem strategii jest przekształcenie Ukrainy w bardzo stabilne, rozwinięte i zrównoważone państwo, oparte na zasadach demokracji, wolności gospodarczej i sprawiedliwości społecznej” – zaznaczono. „Jest to wizja, która ma utwierdzić w przekonaniu międzynarodowe instytucje finansowe, Unię Europejską i poszczególne kraje, że alokowane środki będą efektywnie spożytkowane na budowę stabilnego i silnego kraju” – dodano.

Rola Polski w odbudowie Ukrainy

Na ten sam temat, ale w kontekście szans Polski i Szwajcarii debatowali paneliści w ramach Forum Bezpieczeństwa. W rozmowie udział wzięli Tomasz Wolanowski z ABB, Ivo Germann z Sekretariatu Stanu ds. Gospodarczych (SECO), Adam Eberhardt z Warsaw Enterprise Institute i Marcin Chruściel z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

W dyskusji starano się odpowiedzieć m.in. na pytania o to, co Polska i Szwajcaria mogą wnieść do udanej odbudowy Ukrainy? W jaki sposób firmy mogą się pozycjonować, aby dodać wartość w zrównoważony sposób, oraz w jaki sposób Polska odegra kluczową rolę jako centrum odbudowy?

Pytania te są kluczowe, gdyż Polska administracja i przedsiębiorcy muszą zacząć się przygotowywać na moment, gdy ruszenie z pracami rekonstrukcyjnymi. Strona ukraińska wielokrotnie podkreślała bowiem, że jest gotowa wpuścić partnerów zagranicznych, niemal od razu po zakończeniu wojny.

Czy Białoruś jest gotowa na zmiany?

Temat wschodnich sąsiadów poruszono także podczas panelu "Przyszłość Białorusi – czy społeczeństwo jest gotowe na zmiany?". Biorąc pod uwagę wieloletnią sytuację w tym kraju, a także napięcia na granicy polsko-białoruskiej, temat ten jest niezwykle ważny.

Paneliści wskazali, że podstawowym problemem naszych wschodnich sąsiadów jest fakt, że już od 30 lat władza jest w rękach Aleksandra Łukaszenki, który w tym czasie nieprzerwanie łamie prawa obywateli.

Jak zaznaczono, obrazem tego, jak trudno walczyć jest z reżimem, jest to, że białoruskie więzienia wypełnione są więźniami politycznymi. Nie działają tam także organizacje pozarządowe ani niezależne media.

