XXXIII Forum Ekonomiczne w Karpaczu za nami

XXXIII Forum Ekonomiczne w Karpaczu, odbywające się od 3 do 5 września 2024 roku, zgromadziło ponad 6 tysięcy uczestników, w tym przedstawicieli świata polityki, biznesu i nauki. Wydarzenie stało się platformą wymiany myśli na temat najważniejszych wyzwań społeczno-gospodarczych Europy Środkowo-Wschodniej.

Raport SGH

Podczas sesji inauguracyjnej zaprezentowano kluczowy raport, analizujący zmiany i perspektywy rozwoju regionu. Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum, podkreślał jego znaczenie, a Teresa Czerwińska z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zwróciła uwagę na pytania o innowacyjność i bariery rozwojowe. Dr Piotr Maszczyk z SGH dodał, że choć tempo wzrostu regionu było imponujące, zagrożeniem może być instytucjonalna krótkowzroczność.

Kwestie mieszkaniowe i ochrony zdrowia również znalazły się w centrum uwagi. Prof. Adam Czerniak z SGH przedstawił niepokojące dane dotyczące tzw. luki czynszowej, która w Polsce wynosi 35 proc., co plasuje kraj na czwartym miejscu w UE. Z kolei na temat polityki zdrowotnej debatowano w strefie Wprost, podejmując m.in. problem rosnącej umieralności z powodu chorób cywilizacyjnych i nowotworów.

Człowiek Roku

Człowiekiem Roku 2024 Forum Ekonomicznego w Karpaczu został wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W kategorii Firma Roku 2024 nagrodę przyznano Budmieksowi, a w kategorii organizacji pozarządowej – Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Religi w Zabrzu.

Nagrody w tych kategoriach zwyczajowo wręczane są podczas wieczornych gali Forum Ekonomicznego.

Debaty zdrowotne "Wprost"

Na Forum obecne były również redakcje Wprost i Newsmed, które w swojej strefie organizowały szereg wydarzeń poświęconych zdrowiu. Pierwszego dnia Forum zorganizowaliśmy trzy debaty:

– Jak zmniejszyć umieralność Polaków z powodu chorób cywilizacyjnych? Skuteczna profilaktyka i leczenie, by uniknąć powikłań.

– Ochrona zdrowia jako warunek konieczny rozwoju gospodarczego i jakości życia Polaków.

W środę, czyli drugiego dnia Forum, Wprost i NewsMed zorganizowały debatę „Efekt domina: serce-nerki-metabolizm (CRM). Jak poprawić opiekę nad pacjentem i spowolnić progresję współwystępujących chorób?” oraz „Debatę Oksfordzką”. Jej teza to: „Żeby dogonić Europę Zachodnią pod względem długości życia, musimy więcej pieniędzy przeznaczyć na profilaktykę, niż na leczenie”. Formuła debaty zakłada podzielenie uczestników na przeciwników i obrońców tezy.

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw

Drugiego dnia forum podpisano list intencyjny o współpracy w opracowaniu raportu dotyczącego bezpieczeństwa łańcucha dostaw w polskim przemyśle obronnym. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie niezależności produkcyjnej Europy, wskazując na strategiczne wyzwania dla Polski.

"To jest bardzo ważny moment. Podpisujemy z Instytutem Studiów Wschodnich list intencyjny o współpracy. Europa musi być niezależna, nie może tracić swoich możliwości produkcyjnych. Ten raport będzie służyć Rzeczypospolitej. Silne sojusze nie wystarczą jeśli my nie będziemy silni. Musimy dbać o niezależność naszych łańcuchów dostaw. Raport pokaże niedociągnięcia oraz co już aktualnie dobrze funkcjonuje” – powiedział.

Dekarbonizacja przemysłu

Podczas trzeciego dnia forum dyskutowano m.in. o dekarbonizacji przemysłu. W panelu dotyczącym roli gazu ziemnego w transformacji energetycznej, Robert Czekaj z ORLEN S.A. zwrócił uwagę na jego znaczenie dla stabilizacji polskiego systemu elektroenergetycznego, a wiceminister klimatu Miłosz Motyka podkreślił jego kluczową rolę w procesie dekarbonizacji, zwłaszcza w sektorze ciepłowniczym.

Innym istotnym punktem dnia była debata w ramach VI Forum Kultury Bezpieczeństwa. Eksperci z różnych gałęzi transportu, w tym kolejowego, morskiego i lotniczego, zastanawiali się nad znaczeniem inwestycji w technologię i szkolenia pracowników.

