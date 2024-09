Mamy zapaść demograficzną. Dane są alarmujące

Z roku na rok liczba urodzeń w Polsce spada. Według danych GUS w 2023 roku przyszło na świat zaledwie 272 tys. nowych Polaków. Według prognoz liczba urodzeń będzie spadać. – Konsekwencje są dwie. Po pierwsze trwale spadająca liczba ludności ONZ opublikowała prognozę, z której wynika, że jeśli nic się w Polsce nie zmieni, to w 2100 roku liczba ludności spadnie do 14,5 mln. A pamiętajmy, na 2100 roku historia się nie kończy. Druga rzecz to starzenie się społeczeństwa. W tym roku około 23 proc. obywateli jest w wieku poprodukcyjnym, emeryckim. Za dwadzieścia lat ten odsetek się podwoi – powiedział Mateusz Łakomy.

Zapaść gospodarcza

Długofalowy spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym może mieć bardzo negatywne skutki dla gospodarki. Wraz ze zmniejszaniem się liczby ludności spada liczba konsumentów, a mniej osób zdolnych do pracy grozi zmniejszeniem się dochodów państwa. W rezultacie może to oznaczać głęboką recesję.

– Pamiętajmy, że my, jako ludzie, jesteśmy konsumentami wszystkich dóbr, które gospodarka produkuje. Długofalowy spadek liczby ludności będzie oznaczał spadek sprzedaży – powiedział Mateusz Łakomy.

Rozwiązanie problemu

Problem niskiej dzietności jest bardzo złożony i trudno mówić o jednej przyczynie. Jednym z powodów, jakie specjaliści w tej dziedzinie wymieniają, jest sytuacja finansowa.

– Nie chodzi przy tym o wysokość dochodów. Ważniejsza jest ich stałość i przewidywalność, a my w Polsce mamy jeden z największych odsetków zatrudnienia młodych dorosłych na umowy czasowe – mówi Mateusz Łakomy.