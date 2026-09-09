Dariusz Klimczak Człowiekiem Roku Forum Ekonomicznego 2026

Nagrodę wręczył rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata. W laudacji zwrócił uwagę na skalę inwestycji realizowanych w Polsce. Jak przypomniał, na same inwestycje drogowe w 2027 roku ma trafić rekordowe 103 mld zł. Podkreślił również rosnącą liczbę pasażerów kolei. W tym roku PKP Intercity może przewieźć około 100 mln osób.

– Infrastruktura transportowa to również kolej. W tym roku spodziewamy się pół miliarda przywiezionych pasażerów. Za tym wszystkim stoją bardzo trudne decyzje. Po pierwsze, trzeba te środki zdobyć, po drugie, całą inwestycję przeprowadzić – mówił prof. Szarata.

Klimczak podkreślił, że traktuje nagrodę jako wyróżnienie dla wszystkich osób pracujących przy polskim transporcie.

„To wyraz wdzięczności dla wszystkich, którzy każdego dnia pracują na rzecz rozwoju i sprawnego funkcjonowania polskiej infrastruktury” – napisał na X minister Klimczak.

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego przyznano również inne wyróżnienia. Nagrodę gospodarczą SGH otrzymał prezes Fakro Ryszard Florek, nagrodę specjalną Forum – założyciel i prezes Modivo Dariusz Miłek, a wyróżnienie przewodniczącego rady programowej otrzymał astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. Firmą rodzinną Forum został Dom Development.

35. Forum Ekonomiczne odbywa się pod hasłem „Architektura nowego porządku – stabilność w czasach zmian”. W trzydniowym wydarzeniu zaplanowano ponad 500 paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli polityki, biznesu, nauki i życia społecznego.

W ubiegłym roku tytuł Człowieka Roku Forum Ekonomicznego otrzymał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.