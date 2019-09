Tusk, Kopacz i byli ministrowie przed Trybunał Stanu? Komisja ds. VAT przyjęła raport Horały

Podsumowując prace komisji przewodniczący Horała mówił, że źródła luki w podatku VAT można podzielić na trzy kategorie: białą strefę, szarą strefę i czarną strefę. Jak mówił, jego zdaniem głównym źródłem wzrostu luki w ściąganiu podatku VAT było działanie organizacji przestępczych.

– To tylko wymaga wyprodukowania większej liczby fałszywych faktur, co zawsze jest możliwe, czy założenia pięciu spółek na słupy. Natomiast, żeby to zaszło w wyniku działań mających związek z legalną gospodarką, to i legalna gospodarka musiałaby nam wariować i byłoby to widać we wskaźnikach – powiedział Marcin Horała.

Będzie Trybunał Stanu?

Przypomnijmy, że przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. VAT Marcin Horała zaproponował w swoim projekcie raportu końcowego z prac komisji postawienie przed Trybunałem Stanu byłych premierów Donalda Tuska i Ewę Kopacz oraz ministrów finansów Jana Rostowskiego i Mateusza Szczurka. Jego zdaniem, wszyscy mieli się dopuścić deliktu konstytucyjnego polegającego na niedostatecznym zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa.

– Cały szereg czynników niezbędnych, żeby wytworzyć takie cieplarniane warunki, taką zieloną wyspę dla oszustów podatkowych zaistniało w Polsce jednocześnie. Prowadzi to do wniosków o odpowiedzialność karną i konstytucyjną. Kolejnym wnioskiem raportu jest rekomendowanie wysokiej izbie postawienia w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu, pana Donalda Tuska i pani Ewy Kopacz oraz byłych ministrów finansów Jana Vincenta Rostowskiego i Mateusza Szczurka – mówił Horała.