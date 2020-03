Rząd przeznaczy 212 mld złotych w ramach pakietu antykryzysowego

Po Radzie Gabinetowej prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki przedstawili ustalenia związane z ochroną gospodarki przed skutkami pandemii koronawirusa. Premier zapowiedział, że tak zwany pakiet antykryzysowy będzie się opierał na pięciu filarach.

1. Ochrona pracowników przed utratą miejsc pracy

Jego celem jest, aby w solidarny sposób pracodawca, przedsiębiorca i państwo mogłi uchronić przed koniecznością zwalniania pracowników.

Dla przedsiębiorców, którzy zarejestrują stratę finansową, państwo będzie mogło pokrywać do 40 proc. do poziomu średniego wynagrodzenia krajowego. – Dzięki temu nawet 3-4 mln osób będą bezpieczniejsze na rynku pracy – mówił premier Morawiecki. Bufor ma służyć także temu, aby zminimalizować straty dla osób, które pracują na umowach zlecenia i umowach o dzieło. W tym wypadki będzie możliwość wypłaty środków do wysokości 80 proc. średniego wynagrodzenia.

2. Filar wsparcia dla przedsiębiorców

W ramach filaru dla przedsiębiorców uruchomione zostaną m.in. mikropożyczki do 5 tys. zł, leasing operacyjny dla transportu i spedycji. Jak zapowiedział premier Morawiecki, za działanie tych instrumentów odpowiadać będą m.in. ARP i BGK.

3. Pakiet dla służby zdrowia

7,5 mld zł na wsparcie dla jednoimiennych szpitali zakaźnych. W jego skład wejdą wydatki na sprzęt medyczny i ochronny, a także unowocześnienie infrastruktury medycznej.

4. Zabezpieczenie funkcjonowania systemu finansowego

Zabezpieczenie płynności sektora bankowego przy współpracy Ministerstwa Finansów z KNF i NBP. Pakiet płynnościowy ma służyć m.in. zabezpieczeniu kapitału i oszczędności Polaków. – Nie ma żadnego ryzyka, aby pieniądze obywateli zniknęły z ich kont – zapewnił premier Mateusz Morawiecki.

5. Inwestycje publiczne

– Gdy zdarza się kryzys lub znaczące spowolnienie tempa wzrostu, inwestycje prywatne prowadzone są w dużo mniejszym zakresie – przypomniał premier. – Chcemy w to miejsce zbudować fundusz w wysokości 30 mld zł, aby wzmocnić wydatki na infrastrukturę, transformację energetyczną, ochronę środowiska, cyfryzację – dodał. Są to środki niezależne od jakichkolwiek funduszy europejskich.

Czytaj także:

Zakończyła się Rada Gabinetowa. Jakie ułatwienia zaproponowano przedsiębiorcom?