Aukcja koni arabskich w Janowie Podlaskim odbędzie się. Wiadomo już kiedy

Zapowiedział to prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (PKWK) Tomasz Chalimoniuk. Organizatorem słynnej aukcji będzie Polski Klub Wyścigów Konnych. Dodatkowo, następnego dnia – 10 sierpnia – odbędzie się aukcja "Summer Arabian Horse Sale".

– Aukcja i pokaz na dzień dzisiejszy jest niezagrożona – powiedział Tomasz Chalimoniuk w RMF FM. – Jeżeli będą nadal utrzymane ograniczenia w podróżowaniu, to będzie można prowadzić aukcję telefonicznie. Dotyczy to np. kupców ze Stanów Zjednoczonych czy Emiratów Arabskich.

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oświadczył, że do sprzedaży będą mogły być wystawione wszystkie konie urodzone w Polsce, zgłoszone na aukcje do 19 czerwca – ze stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i w Białce – a także ze stadnin prywatnych. Lista zostanie zamknięta 22 czerwca.

Tomasz Chalimoniuk powiedział, że konie do aukcji kwalifikowane będą na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w 2019 roku. „Na aukcję „Pride of Poland” zostaną dopuszczone konie, które podczas pokazów zakwalifikowały się minimum do pierwszej piątki w danej klasie” – czytamy na stronie RMF 24.

Wpisowe dla koni zakwalifikowanych na aukcję to 3,5 tys. zł. W zamian dostaje się dwa miejsca VIP na 9 i 10 sierpnia, czyli oba aukcyjne dni.

Tomasz Chalimoniuk powiedział, że „ze względu na epidemię koronawirusa, w pokazach będzie mogła uczestniczyć mniejsza liczba osób oraz że w tym roku będzie wyjątkowo duża pula nagród, właściciele zwycięskich koni otrzymają w sumie prawie 1 mln zł”.

