„Proponujemy wstrzymać się z zakupami”. Polska otwiera granice, sąsiad ostrzega przed konsekwencjami

Granice Polski z państwami Unii Europejskiej będą otwarte od połnocy z 12 na 13 czerwca. Osoby wjeżdżające do naszego kraju nie będą musiały poddawać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie, a kontrole na granicach będą prowadzone jedynie wyrywkowo. MSZ Czech zakłada, że z możliwości wyjazdu do Polski skorzysta wielu mieszkańców tego kraju.

Bez ograniczeń Czesi mogą jeździć już na Słowację, do Austrii i na Węgry. Czeska dyplomacja przypomina jednak, że ewentualny wyjazd do Polski i powrót przed poniedziałkiem oznaczają obowiązek posiadania negatywnego testu na obecność koronawirusa lub 14-dniową kwarantannę. „Proponujemy wstrzymać się z zakupami” – napisano na oficjalnym koncie na Twitterze resortu dyplomacji pod adresem osób, które planowały weekendowy wyjazd do Polski.

Polska – państwo „zielone”

MSZ podkreśla, że czeskie ograniczenia w podróżowaniu do większości państw UE zostaną zniesione w poniedziałek, gdy zacznie działać system „światła drogowe” . Kraje europejskie oznaczono w zależności od stanu zagrożenia epidemicznego, kolorami: czerwonym, żółtym i zielonym. Polska znalazła się w grupie „państw zielonych” , do których od poniedziałku Czesi będą mogli pojechać bez żadnych ograniczeń, a przy powrocie nie będą wymagane testy ani kwarantanna. Państwa, które ministerstwo zdrowia oznaczyło kolorem czerwonym, to Wielka Brytania i Szwecja.

