O ile wzbogaci się Rafał Trzaskowski, jeśli wygra wybory?

Swoje zarobki za 2019 rok Rafał Trzaskowski podał. Jako prezydent Warszawy za prezydenturę stolicy zainkasował w 2019 roku 151 837,59 zł. Oczywiście to nie był cały jego dochód. Dodatkowo zarobił 50 647,70 na wynajmie mieszkania. Ponieważ jest wykładowcą Collegium Civitas, także stamtąd zaczerpnął przychody, które w 2019 roku wyniosły 46 152 zł. W 2019 r. dostał z ZAIKS-u w ramach przysługujących mu praw autorskich ok. 17,7 tys. zł, a ze STOART – ok. 2,4 tys. Dostał też 45 zł z Polskiego Radia. Łącznie prezydent zarobił – według oświadczenia – 248 637,29 zł, ale jako prezydent stolicy wspomniane już 151 837,59 zł.

Ile zarabia prezydent RP?

Prezydent Polski zarabia lepiej. Wysokość wynagrodzenia głowy państwa reguluje stosowna ustawa. Prezydent RP nie zarabia stałej kwoty, może się ona zmieniać każdego roku. W 2019 roku prezydent Andrzej Duda dostawał miesięczną pensję w wysokości ponad 20 tys. zł brutto miesięcznie (dokładnie 20 399,39 zł brutto).

Jak policzyć pensję prezydenta RP?

Pensję prezydenta RP można wyliczyć na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 roku o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Prezydencka pensja składa się z trzech elementów: wynagrodzenia zasadniczego (siedmiokrotność kwoty bazowej), dodatku funkcyjnego (trzykrotność kwoty bazowej) i dodatku za wysługę lat (to procent od wynagrodzenia zasadniczego). Kwota bazowa jest ustalana każdego roku w budżecie i wynosi (2018, 2019, 2020) 1789,42 zł.

W ubiegłym roku prezydent Andrzej Duda zarobił 243 041,43 zł brutto z tytułu uposażenia głowy państwa.

Gdyby wygrał Rafał Trzaskowski, zarobił mniej więcej podobnie. Plus mógłby dopisać wymienione już wpływy.