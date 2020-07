Najnowsze dane o bezrobociu w Polsce. W czerwcu ponad 15 tys. nowych bezrobotnych

– Liczba bezrobotnych wzrosła w czerwcu o 15,4 tys. m/m do 1 027,1 tys. osób. – Chociaż od kwietnia poziom rejestrowanego bezrobocia nieco rośnie, to najwyższa dynamika wzrostu w relacji do poprzedniego miesiąca zanotowana została właśnie w kwietniu. W maju i czerwcu z miesiąca na miesiąc tempo wzrostu słabło. W kwietniu br. liczba bezrobotnych w porównaniu do marca br. wzrosła o 6,2 proc., w maju o 4,8 proc., a w czerwcu już o 1,5 proc. – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, cytowana w komunikacie.

W ocenie resortu, w czerwcu obserwujemy stabilizację sytuacji na rynku pracy. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w czerwcu 2020 br. wyniosła 91 tys. i była o 15,4 tys., czyli o 20,4 proc. wyższa niż w maju br., podano także.

„Co ważne, wzrost liczby ofert w czerwcu br. miał miejsce w zdecydowanej większości, bo aż w 14 województwach (poza wielkopolskim i lubelskim) i oscylował w przedziale od 4,1 procent w województwie mazowieckim (wzrost o 454 oferty) do 74,6 procent w województwie warmińsko-mazurskim (wzrost o 1,9 tys. ofert)” – czytamy dalej w komunikacie.

Pod koniec czerwca wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podtrzymała oczekiwania dotyczące stopy bezrobocia rejestrowanego na koniec br. na poziomie 7-8 procent.

