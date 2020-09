Polacy na potęgę zakładają jednoosobowe firmy. To efekt pandemii

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna” wzrosła liczba aktywnych jednoosobowych działalności gospodarczych. Na koniec sierpnia wynosiła ok. 2,54 mln. W 2020 roku tak dużej ich liczby jeszcze nie było. W styczniu było o 79 tys. firm mniej. Do końca kwietnia do końca sierpnia powstało 98 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych.

Wg periodyku, który spytał o zdanie ekonomistów, wzrost liczby firm w Polsce jest wynikiem pandemii i niechęci firm do inwestowania i zatrudniania na umowę o pracę. Kryzys i niepewność zmuszają pracowników do elastyczności, a taką jest „przejście na działalność”. Firmom łatwiej z takimi osobami nawiązywać współpracę, przed zatrudnianiem na stałe się wzbraniają.

„DGP” cytuje Łukasza Kozłowskiego, ekonomistę Federacji Przedsiębiorców Polskich, który nie ma wątpliwości, że „obecnie firmy(…) wstrzymują się z nowymi projektami inwestycyjnymi i z decyzjami o zwiększaniu zatrudnienia. Trwałe wiązanie się umową o pracę jest w obecnych warunkach znacznie trudniejsze”.

Z kolei prof. Joanna Tyrowicz z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i ośrodka badawczego GRAPE – również cytowana w gazecie – twierdzi, że wzrost liczby aktywnych jednoosobowych działalności gospodarczych w tym roku o niczym nie świadczy.

Czytaj także:

Minister finansów: Możliwy jest lokalny lockdown niektórych branż