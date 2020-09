Przekop Mierzei Wiślanej wchodzi w kolejny etap. „Przecinamy dyskurs, czy jest potrzebny”

W sobotę w miejscu przekopu Mierzei Wiślanej wmurowany został kamień węgielny w ławie fundamentowej podpory mostu północnego. To symboliczny moment przejścia do kolejnego etapu, który „rozpoczyna kierunek zakończenia realizacji” przekopu Mierzei Wiślanej, jak mówił minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Przekop Mierzei Wiślanej. Gróbarczyk: Pierwsza taka inwestycja w Polsce

– Realizujemy budowę. Kończymy ją w zasadzie – mówił minister. Dodał, że inwestycja ma zostać zamknięta w połowie 2022 roku. Wówczas przez kanał ma przepłynąć pierwszy statek. – To inwestycja, która nie ma sobie równych w historii Polski. Oczywiście, wielkie inwestycje były realizowane, ale to jest pierwsza tego typu, którą Polska realizuje. Śluza dla pełnomorskich statków, wejście, połączenie nową drogą morską... To ogromne doświadczanie tak dla polskich inżynierów, jak i nas wszystkich – wskazał Górbarczyk. Dodał, że pandemia nie zatrzymała budowy.

