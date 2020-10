Godziny dla seniorów. Czy obowiązują na pocztach?

Rząd podzielił kraj na strefy. Żółte uznał za strefy poważnie zagrożone, a czerwone najbardziej zagrożone rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego śmiertelną chorobę COVID-19. Limity na drugą falę koronawirusa zostały wprowadzone rozporządzeniem rządu z dnia 17 października, natomiast 23 października cały kraj został uznany za strefę czerwoną.

Limity klientów na pocztach

Obowiązują limity osób odwiedzających sklepy, inne placówki handlowe, ale także poczty i placówki pocztowe. Jeśli chodzi o poczty, to wszystko zależy od ich wielkości. Dla placówek pocztowych do 100 metrów kwadratowych limit osób w środku wynosi 5 osób na jedno stanowisko. Czyli należy przeliczyć: jeśli są 3 okienka pocztowe, na terenie poczty może przebywać 15 osób. I analogicznie: 2 okienka to 10 osób, 4 okienka – 20 osób.

Z kolei jeśli mamy do czynienia z większą pocztą, powyżej 100 metrów kwadratowych, obowiązuje limit 1 osoby na 15 metrów kwadratowych. Bardzo ważne jest to, że pracownicy poczty są wliczani do limitu osób przebywających na jej terenie.

Godziny dla seniorów na pocztach

Na pocztach również obowiązują godziny dla seniorów. W godzinach 10.00-12.00 od poniedziałku do piątku przy okienkach obsługiwane mogą są wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia. Klienci poniżej limitu wieku muszą czekać aż do 12 na wpuszczenie ich na teren placówki pocztowej.

