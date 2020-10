Ważne dla przedsiębiorców. Dziś mija termin podpisania umów o zarządzanie PPK

Jak szacuje Polski Fundusz Rozwoju uczestnictwo pracowników w II etapie wdrażania systemu – ustanowionego przez ustawę, w której zapisano termin 27 października – wyniesie 35-40 proc.

Termin podpisywania umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) z instytucjami finansowymi moja dla firm z II fali (50-249 pracowników) i III fali (20-49 pracowników).

Po podpisaniu umów na rachunki PPK trafią pieniądze z firm.

Jak szacuje Polski Fundusz Rozwoju (odpowiada za wdrożenie systemu PPK) jesienią przystąpi do PPK ok. 75 tys. przedsiębiorstw. To miało się odbyć już wiosną, ale zostało wstrzymane przez pierwszą falę koronawirusa, która sparaliżowała gospodarkę.

Za brak umowy jest kara

Ile wynosi kara za nie podpisanie umowy o PPK? Z ustawy wynika, że pracodawca może otrzymać karę w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń z poprzedniego roku obrotowego. To PFR wybierze instytucję finansową i wezwie pracodawcę pisemnie do zawarcia z nią umowy w terminie 30 dni.

Przypomnijmy, PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Na emerytalne oszczędności złożą się wspólnie sami pracownicy, pracodawcy i państwo.

PPK. Ile trzeba wpłacić i kto to robi?

Podstawowe wpłaty na PPK (pracownicy i pracodawcy) to:

2 proc. wynagrodzenia brutto – pracownik



1,5 proc. wynagrodzenia brutto – pracodawca.



Funduszu Pracy dopłaca 20 zł miesięcznie, 240 zł rocznie. W pierwszym roku pracownicy otrzymują także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. System automatycznie wciąga do PPK pracowników w wieku 18 do 55 lat. Starsi przystępują do PPK dobrowolnie. Do PPK można dobrowolnie przystąpić lub z systemu wystąpić w każdym momencie.

