Parlament Europejski zatwierdził unijny budżet. 81 europosłów było przeciw

Do porozumienia ws. budżetu Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy doszło 10 grudnia kiedy to stało się jasne, że Polska i Węgry nie zgłoszą zapowiadanego wcześniej weta. Tym samym dalsza ścieżka legislacyjna była otwarta, a w środę 16 grudnia budżet został zatwierdzony przez Parlament Europejski – podaje unijna komisja budżetowa na Twitterze. Za przyjęciem budżetu głosowało 548 europosłów, 81 było przeciw, a 66 wstrzymało się od głosu.

Budżet UE 2021-2027. Ile dostanie Polska?

W ramach nowego budżetu na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy do dyspozycji będzie łącznie 1,8 biliona euro. Pieniądze z Funduszu Odbudowy to 750 mld euro do podziału dla wszystkich państw członkowskich. Według kalkulacji przedstawionych przez Komisję Europejską Polska dostanie w formie dotacji 23,1 mld euro. 70 proc. tej kwoty (18,9 mld euro) będzie przyznane przez KE do końca 2022 r, a reszta, 4,1 mld euro, do końca 2023 r. Jednak o tym, czy dostaniemy środki w 2023 r. będzie decydował przegląd wskaźników gospodarczych – w szczególności spadek realnego PKB w 2020 r. i 2021 r. Ponadto Polska może liczyć na 34,2 mld euro w formie pożyczek.

Porozumienie budżetowe zakłada, że wartość całego budżetu UE na lata 2021-2027 wyniesie 1,074 bln euro. Polska będzie największym beneficjentem polityki spójności w UE i otrzyma 66,8 mld euro. Dodatkowe środki z polityki spójności w odpowiedzi na kryzys to szacunkowo 3 mld euro, a środki ze Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski to 28,5 mld euro. Polska będzie też największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i otrzyma z tego tytułu 3,5 mld euro.

