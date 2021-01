Nowe obostrzenia po 17 stycznia. Czy można będzie zorganizować wesele?

Zgodnie z zapowiedziami rządu, obostrzenia, które obowiązują od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku, zostaną przedłużone. Mają potrwać do 31 stycznia. Co z weselami?

Rząd przedłużył „etap odpowiedzialności”, podczas którego wprowadził dodatkowe ograniczenia, do 17 stycznia 2021 r. Zmian jest bardzo dużo. Niestety, wedle zapowiedzi etap ten zostanie przedłużony o kolejne dwa tygodnie. Po 17 stycznia funkcjonować będą dotychczasowe obostrzenia. Przynajmniej do 31 stycznia 2021 roku, z możliwością dalszego przedłużenia. Nowe obostrzenia po 17 stycznia. Galerie handlowe i hotele Wprowadzone zostało ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych. Otwarte pozostają i pozostaną po 17 stycznia m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe. Nastąpiło ograniczenie funkcjonowania hoteli. Dostępne są tylko dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych i ośrodków COS. Wyjątkiem są i pozostaną również hotele pracownicze. Po 17 stycznia. Zamknięte stoki narciarskie, zakaz przemieszczania się dzieci Także po 17 stycznia infrastruktura sportowa dostępna będzie tylko w ramach sportu zawodowego. Funkcjonować też będzie 10-dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym. Rząd przedłuży też dotychczasowe zasady i ograniczenia. Będzie miał miejsce zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie). Pozostaną w mocy ograniczenia w transporcie zbiorowym (50 proc. liczby miejsc siedzących, albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych) Co z weselami i konsolacjami po 17 stycznia? Rząd wydłużył dotychczasowe ograniczenia. Siłownie, kluby fitness i aquaparki pozostaną zamknięte. O weselach i imprezach okolicznościowych wiadomo, że dalej nie będą mogły być organizowane. Przynajmniej do 31 stycznia 2021 roku Dodatkowe obostrzenia po 17 stycznia 2021 roku Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15m2



Udział w zgromadzeniach – max. 5 osób

Ograniczenie w sklepach – max. 1 os./15m2



Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00



Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz



Żłobki i przedszkola funkcjonują bez zmian



Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały ulegają przedłużeniu.

