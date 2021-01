Przekop Mierzei Wiślanej: „Amanda” dotarła do budowanego portu. „To dla nas niezwykła chwila”

W czwartek 21 stycznia około 7 rano do do budowanego Portu Zewnętrznego, tworzonego przez dwa falochrony dotarł pierwszy transport morski. Ze szwedzkiego portu Flikvik przez Morze Bałtyckie i Zatokę Gdańską wpłynął statek „Amanda”. Na jego pokładzie znalazło się ponad 1653 ton kamienia, który posłuży do budowy falochronów przy powstającym kanale żeglugowym.

– To dla nas niezwykła chwila – mówi Bartosz Zabłocki, kierownik robót hydrotechnicznych z firmy NDI. – Wybudowaliśmy na Zatoce praktycznie nowy port. Nasze nabrzeże ma infrastrukturę umożliwiającą przyjęcie statków taką jak polery cumownicze, odbojnice, jest też oświetlone. Na akwenie wystawiliśmy tez 7 bojek nawigacyjnych ze światłami wskazującymi drogę statkom. „Amanda” wpłynęła pierwsza, ale w przyszłym tygodniu spodziewamy się kolejnego transportu statku z kamieniem – dodaje Zabłocki.

Transport kamienia hydrotechnicznego drogą morską pozwoli na odciążenie lokalnych dróg na Mierzei.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami i uzgodnieniami dotyczącymi logistyki dostaw materiałów na budowę, wykonawca rozpoczął właśnie przyjmowanie ładunków od strony Zatoki Gdańskiej. – powiedział kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Pierwszy statek został już rozładowany, czekamy na następne. Maksymalne wykorzystanie transportu wodnego, zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Zalewu Wiślanego redukuje wpływ budowy na ruch pomiędzy miejscowościami Mierzei Wiślanej –dodał.

Przekop Mierzei Wiślanej trwa mimo zimy

Prace na placu najbardziej rozpoznawalnego placu budowy w Polsce trwają nawet mimo trudnych warunków atmosferycznych i wysokiego mrozu.

– Mimo okresu zimowego i obostrzeń epidemiologicznych prace przy przekopie Mierzei Wiślanej postępują sprawnie. To dobra wiadomość. Budowa kanału żeglugowego z Zatoki Gdańskiej do Zalewu Wiślanego jest strategiczną inwestycją, a rząd jest zdeterminowany, aby została ona ukończona w deklarowanym terminie – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Postępują także prace przy montażu stalowych mostów, które będą pozwalały na przejazd nad kanałem. „Trwa montaż konstrukcji stalowej mostów, na moście południowym, bardziej zaawansowanym, montowane są już elementy mechaniczne i hydrauliczne” – czytamy w komunikacie wykonawcy.

